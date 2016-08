Tenåring knivstukket i Trondheim

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.50 natt til søndag.

En mann i tenårene ble fraktet av en kamerat til St. Olavs Hospital etter å ha blitt knivstukket.

Væpnet politi rykket ut til stedet, skrev politiet på Twitter rett etter hendelsen.

– Hendelsen skjedde ned mot bryggene i Fjordgata. Vi har pågrepet to mistenkte, og har beslaglagt en kniv, sier innsatsleder Erik Bang Danielsen til Adresseavisen.

Flere vitner

Politiet avhørte flere vitner på stedet.

- Hva har vitnene forklart?

– Vi vil ikke gå ut med detaljer fra vitneforklaringene. Det vi kan si er at vi har fått opplysninger om at det har vært en konfrontasjon her, og det har sannsynligvis blitt brukt kniv, sier Bang Danielsen.

Venter på krimteknikere

- Er det en relasjon mellom fornærmede og de to mistenkte?

– Det er ukjent for oss foreløpig, sier Bang Danielsen.

Han sier videre at skadeomfanget til tenåringen er ukjent.

Politiet har sperret av området og venter på krimteknikere, som skal undersøke åstedet i løpet av natta.