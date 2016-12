Tenåringsgutt alvorlig skadd i snøscooterulykke

To av de tre ble først brakt til Finnmarkssykehuset, men en av dem er mandag kveld brakt videre til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Pressevakt Jan Fredrik Frantzen ved sykehuset opplyser overfor NTB at den skadede er en gutt i tenårene, og tilstanden hans er alvorlig, men stabil.

Tidligere mandag ble en annen gutt i tenårene brakt til sykehuset.

– Han er moderat til alvorlig skadd, men tilstanden er stabil, sa Frantzen til NTB da.

Den tredje personen som ble skadd, blir liggende til observasjon ved Finnmarkssykehuset.

– Vedkommende er tilsynelatende uskadet, sier kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt ved Finnmarkssykehuset til NRK.

Alle de skadde er under 16 år, deriblant fører. Politiet i Finnmark opplyser på Twitter at ingen av dem har førerkort for motorklassen, og at det derfor opprettes sak.

Politiet varslet om ulykken 13.23 mandag ettermiddag. (©NTB)