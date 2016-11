Terrortiltalt 19-åring: Ville brukt våpen mot Assad-regimet

Dette forklarte en tiltalt 19-åring i Oslo tingrett torsdag. For første gang skal en norsk domstol avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon. Saken startet torsdag i Oslo tingrett torsdag.

Mens 19-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å delta i terrororganisasjonen IS, er den mer kjente islamisten, Ubaydullah Hussain (31), som den første i Norge, tiltalt for rekruttering til terrororganisasjonen IS.

En av dem som Hussain ifølge tiltalen skal ha rekruttert, er 19-åringen. Han var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Berit Roald / NTB scanpix

Ifølge tiltalen rekrutterte Hussain også Thom Alexander Karlsen fra Halden. Han døde i Syria 24 år gammel.

Både 19-åringen og Ubaydullah Hussain avviser straffskyld for terror.

Fakta: Den tiltalte 19-åringen Han er fra Oslo. Han skal ha konvertert til islam i 2012, ca tre år før han ble pågrepet på vei til Syria i juni 2015. Ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke skal han tenkt å reise til Syria en gang tidligere, i 2014, for å «hjelpe sine brødre», men at det ikke ble noe av.

Oppsøkte Ubaydullah Hussain

Med lyst, halvlangt hår og litt skjegg på haken fortalte 19-åringen at han ca. 15 år gammel konverterte til islam, ute på verandaen i hemmelighet for familie og venner, og at han selv - bare rundt 16 år gammel - bestemte seg for å reise til Syria.

Gutten oppsøkte selv den mye eldre Ubaydullah Hussain på gaten i Oslo.

– Jeg ønsket kontakt med Ubaydullah fordi jeg jeg ville til Syria. Det var jeg klar på.

Bruke våpen

Han forklarer videre om sitt første møte med Hussain:

– Jeg sier hvorfor jeg vil reise, han viser forståelse for det. Han vet også at det foregår overgrep og drap på uskyldige. Jeg ville hjelpe mot dette.

Da aktor Kim Sundet spurte om han ville ha vært villig til å ta til våpen i Syria, svarte 19-åringen:

– Ja, mot dette regimet.

– Assad-regimet?

– Ja, det stemmer.

Profetens Ummah/privat

Den unge gutten som ville til Syria for å hjelpe til i krigen mot Assad-regimet, ble en god venn med den mye eldre og profilerte Hussain.

19-åringen forteller retten av han får en mobiltelefon i gave av Hussain. Abonnement skal ha blitt tegnet med et fiktivt navn.

– Jeg ville reise ut av landet på en diskret måte, jeg ønsket ikke å bli stoppet.

Hussain følger ham på Syria-reisens første etappe, Oslo-Landvetter flyplass i Gøteborg.

Barnevernet visste

– Dagen før denne avreise hadde jeg også avtalt et møte med moren min, et avskjedsmøte. Hun visste ikke det selvfølgelig, sier han og blir rørt til tårer over å komme inn på møtet med moren.

Han forteller videre at barnevernet visste at han tenkte seg til Syria.

– Barnevernet skaffet meg hybel, de mente det ville gi meg mestringsfølelse.

Mister X

Retten får høre om Mister X, en fremmekriger som har vært i Syria, og som 19-åringen kom i kontakt med 16–17 år gammel. Men i retten nekter han å oppgi mannens identitet og hvilken gruppe han tilhørte i Syria.

– Han har gitt klar og tydelig beskjed om at han ikke vil identifiseres, sier 19-åringen.

Da aktor Frederik G. Ranke spør om han var villig til å ofre seg selv for å bekytte identiteten til denne mannen, svarer 19-åringen at det er et prinsipp, at fremmekrigeren hadde gitt et sterkt inntrykk.

Ane Hem

Siden de første fremmedkrigerne dro fra Norge skal minst 18 av dem være drept. Ubaydullah Hussain står nå tiltalt for å ha hjulpet flere av dem til å reise til Syria. IS er en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende.

Fakta: Tiltalen Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d):«Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (§ 157 1. ledd if. 263) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.» Hussain (§ 263) «Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.» Hussain (§ 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 «for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.» 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a «Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsøker å delta i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.»

Dan P. Neegaard

Hussain knyttes til utenlandsk terroretterforskning

Ifølge aktor skal Ubaydullah Hussain ha kommunisert med to tyrkiske telefonnumre som politiet tror er kontaktnumre til IS. De samme telefonnumrene har også dukket opp i terroretterforskning i Italia, Australia og Nederland.