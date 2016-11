Terrortiltalt 19-åring om IS: Hvor jeg ender opp, er Guds vilje

– Det gjorde sterkt inntrykk. Det kunne vært meg, liksom, sier den unge mannen i Oslo tingrett om å se bildet av en død Thom Alexander Karlsen. Karlsen ble drept i Syria.

To menn sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett, Ubaydullah Hussain (31) og en 19-årig konvertitt til islam. Begge er fra Oslo.

Torsdag denne uken startet rettssaken som for første gang skal avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon. Det er satt av seks uker til rettsforhandlingene.

Ubaydullah Hussain er tiltalt for å ha rekruttert medlemmer, blant andre den medtiltalte 19-åringen, til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende. Den unge konvertitten var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Sluttet på skolen

19-åringen har ifølge tiltalen forsøkt å delta i IS. Torsdag fortalte han retten at han sluttet på skolen fordi han ble så opptatt av Syria-krigen, han ville dit for å bidra med egne hender. Dette skjedde før han møtte Ubaydullah Hussain, et møte som skal ha skjedd helt tilfeldig på gaten i Oslo.

Fakta: Den tiltalte 19-åringen Han er fra Oslo. Han skal ha konvertert til islam i 2012, ca tre år før han ble pågrepet på vei til Syria i juni 2015. Ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke skal han tenkt å reise til Syria en gang tidligere, i 2014, for å «hjelpe sine brødre», men at det ikke ble noe av. Før han ble muslim drev han med «mye tull», drakk alkohol, røkte hasj og drev mye dank, har han forklart retten. Gått ned 20 kilo i varetektsperioden.

Berit Roald / NTB scanpix

Joine IS?

19-åringen skal ha chattet på Facebook med en venn der han sender lenke med en sak om en kjent, norsk fremmedkriger i Syria, Kim Andre Ryding, som skal ha vært i Syria siden 2012. Ryding er internasjonalt etterlyst.

Han forklarer retten at det var tillfeldig, at det var fordi det var en norsk person som var i Syria.

Aktor Sundet leser fra chatten:

– Kameraten spurte, skal du joine IS-også? Hva svarte du?

–Hvor jeg ender opp, er Guds vilje. Syria er et stort land med mange grupperinger, svarte 19-åringen.

For aktoratet er det et poeng at han ikke avviser at han akter å krige for IS.

Berit Roald / NTB scanpix

Mister X

19-åringen svarte bekreftende da aktor Kim Sundet spurte om han var villig til å bruke våpen i Syria hvis nødvendig. Det ville han gjort mot Assad-regimet. Han sa dessuten at han ikke støttet IS. Han skal ha fått råd og vink fra en tidligere fremmedkriger i Syria, Mister X, om reisen til det krigsherjede Syria.

Avviser straffskyld

Ubaydullah Hussain er dessuten tiltalt for å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen som døde i Syria i 2015.

Begge de to tiltalte avviser enhver form for terror. Torsdag møtte Hussain i retten uten muslimsk hodeplagg, med et kort skjegg og i en vanlig rutet skjorte. Også fredag morgen stilte han i vestlige klær, skjorte under en jakke. 19-åringen med lyst, halvlangt hår hadde på seg en lysgrå ullgenser.

Hvor farlig er Ubaydullah Hussain? I forbindelse med rettssaken settes risiko og trusselvurderinger på dagsordenen, skriver Aftenpostens kommentator Per Anders Madsen.

Dan P. Neegaard

Fakta: Tiltalen Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d):«Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (§ 157 1. ledd if. 263) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.» Hussain (§ 263) «Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.» Hussain (§ 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 «for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.» 19-åringen fra Oslo er tiltalt etter straffelovens § 147 d, jf.§49 og §12 første ledd bokstav nr 3 bokstav a «Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsøker å delta i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.»

Hussain bisto før Syria-reisen

19-åringen knytter Ubaydullah Hussain til en rekke forberedelser før Syria-reisen. E-postadressen til Profetens Ummah ble blant annet brukt i forbindelse med bestilling av utstyr, og Hussain hjalp til med å klippe 19-åringens hår like før avreisen. Den unge mannen forklarer at dette var fordi Hussain var blitt en god venn.

Hussain knyttes til utenlandsk terroretterforskning

Ifølge aktor skal Ubaydullah Hussain ha kommunisert med to tyrkiske telefonnumre som politiet tror er kontaktnumre til IS. De samme telefonnumrene har også dukket opp i terroretterforskning i Italia, Australia og Nederland.