Terrortiltalte Ubaydullah Hussain om medtiltalt 19-åring: - Vi har sett på hverandre som likeverdige kamerater

Aktor Frederik G. Ranke spurte tirsdag Ubaydullah Hussain om hans deltagelse i 19-åringens reiseplaner til Syria:

– Du har vært inne i bildet når det gjelder reiserute, billett, visum, kallenavn, skjema, telefon, kommunikasjonsapp’er, råd om utstyr, transport til flyplassen, innsjekking. Er det noe du ikke har hjulpet (19-åringen red.anm.) med når det gjelder hans prosjekt om å komme seg til Syria?

Hussain gjentar da det han har svart flere ganger under rettssaken så langt, at han har gitt noen råd fordi 19-åringen var blitt en god venn, men som forlengst hadde bestemt seg for å reise. Han visste allerede om reiseruten, og han hadde en bekjent som hadde vært i Syria.

– Vi har sett på hverandre som likeverdige kamerater, sa Hussain om den 12 år yngre mannen.

Tiltalt for å rekruttere til IS

Hussain (31) er tiltalt for å ha rekruttert minst to personer, Thom Alexander Karlsen og en 19-åring som sitter på tiltalebenken sammen med Hussain. 19-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å bli medlem i IS. Han var 18 år da han den 8. juni 2015 ble pågrepet på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Begge tiltalte avviser straffskyld for terror.

Hussain reiste aldri selv til Syria på grunn av en kronisk sykdom. Men nå er han i steden tiltalt i den første saken der en norsk domstol skal avgjøre hva som ligger i rekruttering til en terrororganisasjon.

Rekrutterer eller kompis?

Oslo tingrett skal ta stilling til om Ubaydullah Hussain sto for rekruttering til IS, en terrororganisasjon som halshogger, dreper, brenner og begraver mennesker levende, - eller om han bare var en kompis som bidro med råd og vink for personer som allerede hadde bestemt seg for å dra.

Siden saken startet torsdag 3. november, har Hussain sagt flere ganger til Oslo tingrett at han aldri har oppfordret noen til å reise til Syria. Han har sagt at det er opp til den enkelte.

Aktor Anne Karoline Staff spurte om 19-åringen kunne ha blitt påvirket av Hussain, lederen og talspersonen for Profetens Ummah, da han sympatiserte med IS utad.

Hussain avviste dette, han sa de to ofte snakket om mye annet enn Syria, og at han aldri ga noe råd om hvilken organisasjon 19-åringen burde oppsøke i Syria. Hussain sa dessuten:

– Ofte når jeg snakker om IS, er det konseptet som IS står for, jeg har vært klar på det, selv om jeg ikke var klar i starten, men man må skille mellom IS og konseptet islamsk stat generelt.

Fakta: Dette er Hussain tiltalt for Arslan Maroof Ubaydullah Hussain (31) er tiltalt etter straffeloven § 147 d (frem til 30. september 2015) og straffeloven (2005) § 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d):«Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (etter § 147 d) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.» Hussain er tiltalt (§ 157 1. ledd if. 263) «Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak.» Hussain (§ 263) «Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt.» Hussain (§ 33 første ledd første punktum jf.§ 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften § 9 «for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål.»

Kontakt med IS-krigere i Syria

Aktoratet har vist dokumentasjon for Oslo tingrett som viser at Ubaydullah Hussain hadde kontakt med en rekke norske fremmedkrigere i IS. Han ble også konfrontert med å ha hjulpet flere av dem med reiserute, anskaffelse av utstyr og billetter.

Hussain avviser rekruttering, men erkjenner å hatt kontakt fordi han bryr seg om dem og for å ha disponert bankkontoen til Thom Alexander Karlsen som døde i kamp for IS, og for den nå terrordømte Ishaq Ahmed.

Aktoratet borret dessuten i pengeoverføringer mellom Hussain og norske IS-krigere i Syria, og i hans telefonoppringning til et tyrkisk nummer.

Hussain erkjenner å ha hatt kontakt med Syria-farere, men han avviser å ha rekruttert noen. Han erkjenner å ha vært med i en begravelse for en muslimsk terrorist i København som ble drept av politiet etter angrepet på Kruttønnen i København.

Tross den massive mediedekningne om dette terrorangrepet, sa Hussain at han ikke visste detaljer om det som hadde skjedd der, men at han ikke kunne se noe galt i å delta i begravelsen til en muslim.

Ga 19-åring kallenavn

Abu K’hatir Al-Norweji. Det var kallenavnet som Ubaydullah Hussain ga 19-åringen. Elden tok opp med sin klient om han ga dette kallenavnet til IS-tilknyttet personell i England slik at 19-åringen kunne bli fulgt opp i Syria.

– Formidlet du dette navnet til IS-tilknyttet personell?

– Nei, det var til en person som jeg kjenner i England. Han er ikke ISIL-tilknyttet personell.

Siden de første fremmedkrigerne dro fra Norge skal minst 18 av dem være drept, Thom Alexander Karlsen er en av dem.

«Hans martyrdom er en motivasjon og inspirasjonskilde for mange andre muslimer …» Det skrev Ubaydullah Hussain da Thom Alexander Karlsen døde i Syria.

– Man skulle snakke positivt om dem, svarte Hussain, som forklarte at det var en del av retorikken i Profetens Ummah.

