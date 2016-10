Therese Johaug har testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe.

I Livigno tok landslagslege Fredrik S. Bendiksen ut to kremer for sårbehandling på et italiensk apotek. En av de to kremene var av typen Trofodermin.

Denne kremen ga Bendiksen til Johaug om kvelden den 4. september 2016.

Sportssjef Bertil Valderhaug mener det er mer snakk om ukultur enn uflaks. Se kommentaren hans øverst på siden.