Ti ran på tre måneder i Stavanger

Denne helgen ble to menn i 50-årene slått ned og ranet på Hundvåg. Begge var på vei hjem fra byen, og begge sier de ble overfalt av fire menn, skriver Stavanger Aftenblad.

– I etterforskningen av disse sakene ser vi også på andre uløste ran i byen. Det er for tidlig å si med sikkerhet at samme modus er brukt, men det er klare likhetstrekk mellom flere av ranene i Stavanger de siste månedene, sier Trond Atle Bjelland, som leder etterforskningsseksjonen ved Stavanger politistasjon.

Et tredje ran som ble anmeldt natt til lørdag kan ikke ha vært utført av de samme ranerne, ettersom det skjedde i samme tidsrom som ranene på Hundvåg.

Til tross for ti anmeldelser av personran de siste tre månedene, mener Bjelland fortsatt at Stavanger er en trygg by.

– Det har den vært, og det skal den være også i fremtiden. Det er derfor vi setter av store ressurser for å løse disse sakene. Jeg ønsker ikke å si akkurat hvor mange polititjenestemenn som jobber med dette, men jeg kan bekrefte at denne etterforskningen har høy prioritet.