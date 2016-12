Ti strake bompengerekorder - her er siste oversikt

I 2017 vil trolig godt over 600 millioner biler passere norske bomstasjoner. I 2002 var tallet 228 millioner. Det sier det meste om utvikling av bompengeinnkreving i Norge, men også om veksten i veiutbygging.

Rundt 60 store, nye veiprosjekter er ifølge Regjeringen nå under bygging.

Fakta: Veier som ble åpnet i 2015-16 - og som åpnes/påbegynnes i 2017 Disse veiene til over 100 mill kroner ble åpnet i 2015–2016: Riksvei 22 Lillestrøm–Fetsund i Akershus E18 Sydhavna i Oslo E134 Skjold–Solheim i Rogaland E134 Stordalstunnelen i Hordaland E136 Tresfjordbrua i Møre og Romsdal E6 Oppdal sentrum i Sør-Trøndelag E39 Høgkjølen–Harangen i Sør-Trøndelag E6 Kråkmofjellet i Nordland E18 Knapstad–Retvet i Østfold og Akershus E39 Drægbø–Grytås og Birkeland–Sand nord i Sogn og Fjordane Riksvei 9 Sandnes–Harstadberget i Aust-Agder E 134 Førrestjørn i Rogaland E6 Kryss Flyplassvegen i Akershus E6 Halselv–Møllnes i Finnmark E6 Frya–Sjoa i Oppland Disse forventes åpnet i 2017: Riksvei 110 Ørebekk–Simo i Østfold E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold Riksvei 4 Lunner grense–Jaren inkl. Lygna sør i Oppland E18 Bommestad–Sky i Vestfold E39 Hove–Sandved i Rogaland Riksvei 509 Sømmevågen i Rogaland E6 Sørkjosfjellet i Troms E105 Elvenes-Hessing i Finnmark E6 Storsandnes–Langnesbukt i Finnmark Påbegynnes i 2017: E18 Riksgrensen–Ørje i Østfold Riksvei 110 Ørebekk–Simo i Østfold E16 Sandvika–Wøyen i Akershus E134 Seljord–Åmot i Telemark E39 Hove–Sandved i Rogaland E6 Helgeland nord i Nordland E134 Damåsen–Saggrenda i Buskerud E16 Bagn–Bjørgo i Oppland E16 Øye–Eidsbru i Oppland Riksvei 36 Skyggestein–Skjellbredstrand i Telemark E6 Tana bru i Finnmark Riksvei 23 Dagslett–Linnes i Buskerud E6 Helgeland sør i Nordland (skulle vært startet i 2016, men utsatt til 2017) Riksvei 509 Sømmebakken–Sola skole i Rogaland Riksvei 77 Tjernfjelltunnelen i Nordland I tillegg skal Regjeringens veiselskap Nye Veier begynne her i 2017: E18 Tvedestrand–Arendal E6 Kolomoen–Moelv E18 Rugtvedt–Dørdal

Ifølge Åge K. Jensen, avdelingsdirektør for Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen, er prognosene for 2016 og 2017 ganske sikre, ettersom man vet hvilke prosjekter som er på gang, og hvilke som skal avvikles.

Nå blir det gratis for bilpassasjerer Moss-Horten

En endring det er verdt å merke seg er at det fra 1. januar blir gratis å være passasjer i bil på fergesambandet Moss-Horten, i regi av Bastø Fosen. Da blir det nemlig mulig å betale reisen med Autopass-brikken, der bomstasjonen registrerer lengden på bilen, ikke antall personer inne i bilen

Passering med bruk av bombrikke gir attpå til ti prosent rabatt.

Her er alle detaljene fra siste bompengerapport

Veivesenet har akkurat offentliggjort siste oppdaterte rapport for drift av norske bomselskaper. Den tar for seg 2015, med prognoser for 2016 og 2017.

I alt var 62 bompengeprosjekter fordelt på 208 bomstasjoner i sving Norge rundt.

Tallene for fjoråret viser at:

Totalt passerte 591 millioner biler gjennom bomstasjoner i 2015, 81 millioner flere enn i 2014.

Bompengeinntektene økte med ca. 860 millioner sammenlignet med 2014, og passerte 9,33 mrd. kroner.

Lette biler sto for 85,7 prosent av inntektene, tunge for 14,3 prosent.

Gjennomsnittlig inntekt pr. passering var 15,45 kroner.

Driftskostnadene pr. passering økte med to øre.

I 2015 sett under ett ble 11,6 mrd. kroner «stilt til disposisjon» for investeringer på norske riks- og fylkesveier.

Dobbelt så mange elbiler passerte bomstasjoner

Bilistene som kjører elbil har nytt godt av fordelene også i 2015. I fjor passerte 22 millioner elbiler bomstasjoner. Det var dobbelt så mange som i 2014.

Å passere med elbil er ikke gratis alle steder. Fjorårets elbil-passeringer utgjorde rundt 4,1 prosent av de totale passeringsinntektene.

Jobber fortsatt med å kutte ned på antall bomselskaper

Regjeringen har hatt som ambisjon å kutte kraftig ned på antall bomselskaper. Tidlig etter regjeringsskiftet uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han ønsket å kutte fra rundt 60 selskaper til to-tre, helst i løpet av 2015.

Men ifølge rapporten for 2015 er fortsatt over 50 bomselskaper i sving.

Til dette sier Ketil Solvik-Olsen at reglene fortsatt er slik at det skal være ett bomselskap for hvert bompengeprosjekt.

– Nettopp derfor gjennomfører vi bompengereformen, slik at vi får redusert antallet. Regjeringen fikk ikke Stortingets støtte for våre forslag i 2015, så prosessen har tatt noe lengre tid.

Åge K. Jensen fastslår på sin side at det nå er besluttet at det skal bli fem bomselskaper på landsbasis, og at overføring av prosjekter fra dagens over 50 til morgendagens fem i all hovedsak skal fullføres i løpet av 2017.

Fakta: Dette er fordelen med bompengeinnkreving • Bompengeinnkreving kan føre til at nyttige veier blir fortere ferdig enn om alt skulle finansieres med statlige bevilgninger. • Innkrevingen kan gi økt fleksibilitet under veibygging, ettersom fremdriften ikke er avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet • Innkrevingen gjør det også lettere å legge om avgiftssystemet til køprising i de store byene, og avgifter der bilistene betaler for hvor langt de faktisk kjører. • Dagens innkrevingssystem kan også oppfattes som en rettferdig ordning, der de som bruker veien oftest også betaler mest. Kilde: Rapport av Morten Welde, forsker i forskningsprogrammet Concept på NTNU; og Svein Bråthen er professor på Høgskolen i Molde, omtalt i bladet Samferdsel i november 2016.

Fakta: Dette er ulemper med bompengeinnkreving Det koster penger å kreve inn bompenger. I dag går rundt 10 kroner av hver hundrelapp til drift av bompengeinnkrevingen. Der trafikken er liten kan prisen på bompasseringer bli svært høy, opptil flere hundre kroner. Slik prosjektet fergefri E39 er beskrevet er prosjektet kostnadsberegnet til flere hundre milliarder kroner. For enkelte strekninger som erstatter fergeforbindelser kan hver passering komme til å koste innpå 500 kroner. Settes bomsatsene for høyt lar folk være å bruke nye veier, broer etc. Da blir den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å gjennomføre prosjektene liten. Byggingen av Hardangerbroen omtales gjerne som ett eksempel på dette.

- Bompenger dekker nå under 30 prosent av nye veiprosjekter

Gang på gang er Ketil Solvik-Olsen konfrontert med at Fremskrittspartiets løfter om svære kutt i bompengeinnkreving ikke er innfridd.

– Stortingsflertallet har ikke vært veldig imøtekommende for å kutte bompengebelastningen på bilistene. Men i statsbudsjettet for 2017 har vi fått KrF og Venstres støtte for bompengekutt, sier han.

Ambisjonen er at prisen for å drive alle bomselskapene skal reduseres med mellom en halv og én milliard kroner.

– Samtidig gleder jeg meg over at bompengeandelen i nye prosjekter nå er i snitt under 30 prosent, mot over 40 prosent de siste årene under forrige regjering, sier Solvik-Olsen.

Fakta: Her er de fem bomselskapene som skal erstatte over 50 Øst: Vestfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Akershus og Østfol d

Vestfold, Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark, Akershus og Østfol Fjellinjen: Oslo og Akershus

Oslo og Akershus Sør/vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Nord: Nordland, Troms og Finnmark. Svinesundforbindelsen holdes utenfor. Det er et fellesprosjekt mellom norske og svenske myndigheter.

Fakta: Hvordan er det i andre deler av verden? Flere europeiske land, som Italia og Frankrike, har finansiert hele sitt motorveinett utelukkende med bruk av bompenger.

Andre, som Tyskland og Slovakia, har innført permanente tungbilavgifter for å sikre finansiering av drift, vedlikehold og ny utbygging av hovedveinettet.

Norge skiller seg ut på minst to måter: Vi har bomringer rundt flere av de største og mellomstore byene, og vi har et høyt antall (til dels små) bompengeprosjekter spredt over store deler av landet. Trafikkgrunnlaget, særlig for prosjekter i distriktene, er også som oftest vesentlig lavere enn i landene nevnt ovenfor, og takstene er gjerne høyere. Kilde: Rapport av Morten Welde, forsker i forskningsprogrammet Concept på NTNU; og Svein Bråthen er professor på Høgskolen i Molde, omtalt i bladet Samferdsel i november 2016.

Har lånt 48,5 mrd - kommer til å låne mer

Åge K. Jensen og brukerbetalingsseksjonens rapport viser at 52 bompengeselskaper ved siste årsskift hadde lån på tilsammen 48,4 milliarder kroner, en økning på 5,4 milliarder kroner sammenlignet med året før.

Det har vært en årlig gjennomsnittlig økning av lånegjelden fra 2002 til 2015 på ca. tre milliarder kroner.