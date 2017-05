Tidligere kollega ga Eirik Jensen de beste skussmål: - Vi ble motarbeidet til de grader, og også latterliggjort, både internt og eksternt

Samfunnsviteren Stubberud ble ansatt ved Oslo politidistrikt i 1999 for å behandle etterretningsopplysninger og kvalitetssikre rapporter som skulle sendes til Justisdepartementet og mediene. Han sluttet i politiet sommeren 2014 og driver nå eget firma.

I seksjonen for organisert kriminalitet arbeidet han nært sammen med Eirik Jensen for å løse problemer knyttet til MC-klubber og gjenger.

– Han var i utgangspunktet ikke så interessert i å samarbeide med samfunnsvitere, men vi fant kjemien, sa Stubberud, som mente han var en av dem som kjenner Eirik Jensen best og har jobbet tettest med ham de siste fem årene.

Jan Tomas Espedal

Forsvarets første vitne

Stubberud er det første av vitnene som Eirik Jensens forsvarere har innkalt. Fra 2007 jobbet Stubberud i strategisk stab ved Oslo politidistrikt, staben som gir politimesteren viktige råd, analyserer kriminalitetsutviklingen og legger planer for politiets arbeid for årene fremover.

– For meg er han uskyldig inntil det motsatte er bevist, sa Stubberud, som har hatt hyppig kontakt med Jensen også etter at han ble løslatt fra varetekt og før rettssaken.

Han omtalte kollegaen i rosende ordelag som kunnskapsrik, reflektert, en som ser mennesker, menneskekjær og en som var opptatt av å finne andre løsninger enn de politiet tradisjonelt brukte for å bekjempe problemer med kriminelle MC-klubber og gjenger.

Olav Olsen

– Vi ble motarbeidet

Stubberud fortalte om et vanskelig arbeidsmiljø:

– Vi ble motarbeidet til de grader, og også latterliggjort, både internt og eksternt og også fra utlandet. Vi ble beskyldt for å lefle med kriminelle når vi gjennom dialog satte opp spilleregler for MC-klubber og gjenger, forklarte Stubberud, som var med i et titalls møter Jensen hadde med Hells Angels og Bandidos.

Han hadde heller aldri sett at Jensen hadde mye penger, forklarte han.

– Han hadde en særdeles nøktern livsstil. Han brukte ikke penger på fest eller klær eller seg selv, og han ble kalt «finn.no», sa Stubberud.

Stubberud forklarte at han gjennom fire år var sekretær i det hemmelige nasjonale prosjektet hvor Eirik Jensen spilte en viktig rolle, og som har vært omtalt bak lukkede dører.

Jensen har forklart at han jobbet med dette prosjektet som få andre visste om, og at det derfor var kolleger i perioder som ikke visste hvor han var og hva han holdt på med.

Støttet Jensen i arbeidskonflikten

Etter at det i 2011 oppstod en kraftig arbeidskonflikt mellom Eirik Jensen og sjefen for organisert kriminalitet, Einar Aas, støttet Stubberud Jensen.

– Jeg fikk overtalt ham til å begynne å arbeide i strategisk stab sammen med meg, sa Stubberud, mener at Jensen fikk en behandling som grenset til mobbing.

– Det var lite voksent, på grensen av infantilt, sa Stubberud.

Stubberud forklarte at han har møtt Gjermund Cappelen en gang, da han ga informasjon som skulle brukes i trendrapporten Oslo 2022, og hvor Cappelen ga informasjon om narkotikahandel og spesielt forholdene i Nederland.

Jan Tomas Espedal

Sjekket at Cappelen var arrestert

Det var også Stubberud som først fortalte Jensen at Cappelen var arrestert.

– Jeg leste om det i Budstikka og spurte Eirik om det kunne være Cappelen. Han visste ikke, og jeg sjekket i politiets registere. Da jeg fortalte det til ham at Cappelen satt i varetekt svarte han bare «ja, ja», og det ble ikke snakket noe mer om det, forklarte Stubberud.

Han forklarte at de to kollegene hadde planer om å etablere et selskap som skulle ta seg av vanskeligstilt ungdom når Jensen gikk av med pensjon etter hvert, men det ble ikke noe av planene etter at Jensen ble arrestert i januar 2014.