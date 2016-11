Tidligere leder for SOS Rasisme dømt til fengsel

Påtalemyndigheten ba om ubetingede fengselsstraffer for sju av de åtte tiltalte tidligere lederne og ansatte i SOS Rasisme.

– Det viktigste for Larsen er at det slås fast at han ikke har hatt noen personlig vinning i saken. Han er ikke enig i rettens tolkning av «familiemedlemskap», og vi vil se videre på de rettslige sidene av dommen opp mot en anke, sier hans forsvar, advokat John Christian Elden, til NTB.

For de øvrige tiltalte lød den strengeste påstanden på to år og tre måneders fengsel, hvorav omtrent halvparten betinget. Den mildeste påstanden var på sju måneders betinget fengsel.

Haugaland tingrett har dømt dem til fengselsstraffer fra ett år og to måneder, hvorav fire måneder ubetinget, og ned til 75 dagers betinget fengsel.

Erstatning

For Larsen var aktors påstand fengsel i to år og ni måneder, hvorav ett år og tre måneder kunne gjøres betinget. Tingretten konkluderte med å dømme ham til to års fengsel, hvorav ett år og seks måneder gjøres betinget.

Han dømmes også til å betale erstatning til Nav på 387.000 kroner og til å tåle en inndragning på 560.000 kroner til fordel for SOS Rasisme.

Ifølge Elden fremgår det av dommen at retten er svært kritisk til politiets etterforskning i saken. Det synes advokaten er bra.

– Også at vi nå er nede i en sak med en totalramme på 2,8 millioner kroner i bedragerier og forsøk på 2 millioner kroner for Larsens vedkommende, sier han.

Videre synes Elden det er gledelig at retten slo fast at organisasjonen faktisk hadde et tjuetalls tusen reelle medlemmer.

– Slik sett skulle den ikke vært nedlagt og slått konkurs fra statens og LNUs side, mener forsvareren.

Maratonsak

Maratonsaken startet i januar i år og varte fram til sommeren. Underveis reduserte påtalemyndigheten flere av postene i tiltalen vesentlig. Flere av tiltalepostene ble også frafalt.

Dommen onsdag er blant de lengre som er skrevet. Den er på hele 340 sider.

Kjell Gunnar Larsen var opprinnelig tiltalt for bedrageri for 17,6 millioner kroner etter påstått medlemsjuks og svindel med studiestøtte i SOS Rasisme i perioden fra 2008 til 2011. Dette tiltalepunktet er i løpet av rettssaken redusert betydelig.

Selve organisasjonen ble etter sivile søksmål i 2011 og 2012 dømt for medlemsjuks og til å tilbakebetale 16 millioner kroner, og gikk konkurs. Politiet valgte da å etterforske tidligere ledere og ansatte.