Tidligere sykehusansatt innrømmer å ha overført 13 millioner skattekroner til seg selv

Ifølge siktelsen har mannen overført i underkant av 13 millioner kroner til egne kontoer, og saken er nå sendt til Halden tingrett for behandling.

– I denne saken er status at vi har sendt den til tingretten for behandling som en såkalt tilståelsessak, sier politiadvokat Jahn Schei til NRK.

Mannen sendte blant annet fiktive fakturaer fra leverandører til sykehuset.

– Pengene har i all hovedsak gått til personlig forbruk og oppussing av en eiendom. Noe av pengene er brukt opp, men mye av pengene, rundt 3,5 millioner kroner, står nå på politiets beslagskonto. Vi ønsker ikke å si hva som er straffepåstand. Men strafferammen er på seks års fengsel, sier Schei.

Mannen ble pågrepet 22. desember 2015.

I fjor sommer sa forsvarer Kristin Morch til NRK at mannen hele veien har vært samarbeidsvillig og at han har et ønske om å gjøre opp for seg.

– Han ser for seg at det blir en straff og et erstatningskrav, og han ønsker et samarbeid siden dette er noe han vet vil komme. Det har vært en god dialog med både politiet og sykehuset om hvordan dette kan ordnes praktisk, sier Morch.