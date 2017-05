Tiltalt kvinne (49) frifunnet for grovt heleri i Nordea-saken

Kvinnen er dermed frifunnet for den samme forbrytelsen hun tidligere ble domfelt for i 2015. Hun fikk saken opp for lagmannsretten på nytt, fordi retten forrige gang brukte loven feil.

Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag fort å dømme henne for rollen hun spilte i den store Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.

Den nye straffeloven krever såkalt dobbelt straffbarhet – altså at en handling begått i utlandet må være straffbar i begge land – for at en person skal kunne dømmes.

Kvinnen har erkjent at hun tok ut nesten 53 millioner kroner fra forskjellige minibanker i Dubai på vegne av mannen som er dømt for Nordea-svindelen. Hun hevdet hun ikke kjente til at pengene stammet fra kriminelle handlinger.