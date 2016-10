Tiltalte: - Jeg har mistet det kjæreste jeg eier

Allerede i februar i fjor, nesten ett år før hun ble drept, fortalte kvinnen at hun ønsket seg ut av forholdet. En større familiebegivenhet gjorde at det drøyde.

Men fredag 8. januar i år kom beskjeden om at nå var det over. Den ettermiddagen fortalte kona ektemannen at hun hadde fått seg ny kjæreste, og at hun søndag skulle på visning før hun ønsket å flytte ut.

– Jeg var på jobb i skogen da hun ringte ved 14-tiden fredag. Kort etter ringte jeg tilbake og sa at dette måtte vi prate om da jeg kom hjem. Jeg sa vi måtte tenke på barna, og at de kunne bo sammen med meg, forklarte 51-åringen i Gjørvik tingrett.

Skulle samles til TV-titting og taco

Her står han tiltalt for å ha drept kona gjennom 19 år med hennes egen jaktrifle kvelden etter et hun ga endelig flyttebeskjed.

Etter Lørdagsrevyen 9. januar skulle familien samles til taco og «Hver gang vi møtes». Ifølge tiltalte var det god stemning. Paret hadde felles økonomi, og han hadde lovet å snakke med banken så hun kunne betale 30.000 kroner i depositum for leiligheten hun og den nye kjæresten hennes skulle leie på Jaren.

– Jeg har mistet det kjæreste jeg eier. Hun var det snilleste mennesket på jord. Familien betydde alt for meg. Jeg beklager alt som har skjedd. Det er forferdelig, sa tiltalte.

Han forklarte også at det var han som hadde lagt patronen i rifla.

– Jeg innrømmer at det var uaktsomt. Jeg må ha kommet borti avtrekkeren med fingeren, sa han.

Etter å ha båret det skarpladde våpenet med én hånd ut fra kjøkkenet, tok han tohåndsgrep akkurat da han skulle snu seg for å gå og hente barna.

– Jeg ønsket vel å få bedre kontroll over våpenet. Jeg pekte aldri på henne. Skuddet gikk bare av da jeg kom borti avtrekkeren, sa 51-åringen, som ikke hadde sikret våpenet.

Fortalte barna at skuddet var et tragisk uhell

På direkte spørsmål fra aktor Jo Christian Jordet om det var overraskende at kona hadde funnet seg en ny kjæreste, svarte 51-åringen avkreftende:

– Nei, vi var blitt enige om at hun kunne gjøre som hun ville, og jeg kunne gjøre det samme. Jeg hadde jo sett at hun trente mer, og at hun sa hun skulle til venninner for å overnatte de siste par årene.

Mens ambulansepersonell og politi drev forsøk på gjennoppliving i stuen, samlet han to av barna på et soverom:

– Jeg fortalte at mamma skulle flytte fra oss. Det var viktig at de ikke skulle få høre det fra andre enn meg. Så sa jeg til barna at skuddet var et tragisk uhell, forklarte den erfarne elgjegeren.

51-åringen erkjente ulovlig oppbevaring av to våpen han manglet våpekort for, og godtok at staten tok beslag i 1098 skarpe skudd som ble funnet i en ulåst hytte han disponerte.

Per Annar Holm

Sakkyndige: lett psykisk utviklingshemming

De rettsoppnevnte sakkyndige Terje Tørrissen og Line Merete Tangen Aanerød har konkludert med at tiltalte i straffrettslig forstand har en lett psykisk utviklingshemming, men at han målt med de parametrene helsevesenet bruker ikke ville ha fått noen diagnose.

– Vi snakker om en lett tilstand av utviklingshemming, sier aktor Jo Christian Jordet.

Tiltalte har ofte problemer med å forstå enkle spørsmål, sliter med å slå opp på riktig side i permen han har liggende foran seg, og avsluttet skolegangen som 15-åring.

Det er satt av fem dager til straffesaken i Gjørvik tingrett.

Avdødes mor sitter ved siden av bistandsadvokat Bendik Strøen Thoresen. Også broren, som nå har barna boende hos seg, fikk lov til å følge forhandlingene selv om de begge senere skal vitne.

På kloss hold

Ifølge tiltalen ble det dødelige skuddet avfyrt på kloss hold. I sine første avhør sa han at avstanden fra munningen på rifla til avdøde var to til tre meter. I retten forklarte han at avstanden fra kroppen hans til fornærmede var én meter, og at riftlen da var i mellom.

En Krag-Jørgensen-rifle varierer i lenge fra ca én meter til 132 cm. Våpeneksperter har anslått at avstanden fra våpen til avdøde var 20–50 cm i skuddøyeblikket.

– Det har jeg aldri sagt

Aktor Jo Christian Jordet avsluttet sin utspørring av tiltalte ved å foregripe hva senere vitner trolig vil forklare seg om:

– Stemmer det at du for noen år siden har sagt at kvinner som går fra mennene sine bør kunne drepes?

– Det har jeg aldri sagt. Det er derfor jeg har ønsket å komme vekk, sa 51-åringen.