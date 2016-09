Tina Jørgensen-saken blir henlagt

*24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

*26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel.

*31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

*23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

*Sakene ble henlagt i 2003.

*16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

*17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

*Bakgrunnen for pågripelsene var et lydopptak som ble sendt til politiet av en tipser. På lydopptaket forteller en av mennene at han og de tre andre sto bak drapet. Mannen tilsto da han ble pågrepet, mens de tre andre nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

*9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

*12. september 2016 henlegges saken mot de fire.

