Tina Jørgensens mor etter henleggelsen: – Jeg er fortvilet og lei meg

– Jeg er fortvilet og lei meg. Det er mange tanker som skal fordøyes. Det er så mye jeg ikke forstår. Jeg skjønner egentlig ikke at noen ikke tilstår og ikke har gjort det.

Det sier Torunn Austdall Rasmussen, mor til Tina Jørgensen til Aftenbladet etter at tiltalen mandag ble droppet de fire som hadde vært siktet i saken.

Klokka 09.43 sendte Sør-Vest politidistrikt ut en pressemelding hvor politiet bekrefter at saken er henlagt:

«Riksadvokaten har henlagt Tina-saken med begrunnelsen intet straffbart forhold anses bevist.

Begrunnelsen blir om kort tid publisert på Riksadvokatens hjemmeside», heter det i pressemeldingen.

– Jeg har fått beskjed fra Riksadvokaten om at saken er henlagt. Det skal ikke foreligge straffbart forhold. Det hele bygger på psykiatri og oppspinn slik jeg forstår det, sier forsvarer Olav Sylte til Fædrelandsvennen.

Olav Sylte representerer en 39 år gammel mann som har vært en av de fire som i fjor ble siktet i den 16 år gamle drapssaken. Sylte fremehever at saken er henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist», en henleggelseskode som benyttes i saker hvor etterforskningen viser at mye taler for at det ikke er skjedd noe straffbart.

Håper fremdeles på en løsning

På en pressekonferanse mandag, sier politiet at de fremdeles jakter en gjerningsmann.

– Vi har ikke gitt opp å løse Tina-saken. Vi har håp om at vi i framtiden skal klare å løse denne saken. Men per nå har vi ikke en egen gruppe som jobber med saken, sier Bjørn Kåre Dahl, leder av personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt på en pressekonferanse mandag formiddag.

Politiet foreslo opprinnelig at saken burde henlegges på bevisets stilling. Riksadvokaten opplyser at de har valgt å begrunne henleggelsen med det mer uvanlige «intet straffbart forhold» for å understreke at ingen av de fire mistenkes å ha noe med drapet å gjøre.

– Selv om dette er en noe annen henleggelseskode enn det politiet og statsadvokaten innstilte på, er vi enige i realitetene om at det ikke lenger hefter noen mistanke mot de tidligere siktede i saken, sier politiadvokat Herdis Traa.

Fakta: Fakta om Tina-saken *24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området. *26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel. *31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker. *23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen. *Sakene ble henlagt i 2003. *16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen. *17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken. *Bakgrunnen for pågripelsene var et lydopptak som ble sendt til politiet av en tipser. På lydopptaket forteller en av mennene at han og de tre andre sto bak drapet. Mannen tilsto da han ble pågrepet, mens de tre andre nektet for å ha noe med drapet å gjøre. *9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt. *12. september 2016 henlegges saken mot de fire. (NTB)

– Jeg er svært lettet

En av andre som har vært siktet bekrefter at saken er henlagt også for ham.

– Jeg er ikke overrasket, men dette har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg er svært lettet. Nå betyr det at jeg kan ta nye steg i livet, sier en av de tidligere siktede i Tina-saken, en 37 år gammel mann bosatt i Kristiansand.

- Er du sint for at du ble dratt inn i dette?

– Nei, egentlig ikke, men jeg vil gjerne vite hvorfor det skjedde. Dette er noe som har gått ut over hele familien min, sier 37-åringen til Fædrelandsvennen.

37-åringen fikk beskjed om henleggelsen av sin advokat Trond Wåland klokken 8.30 mandag morgen.

Tilsto på lydopptak

Advokat Thomas Randby, forsvareren til den tredje som har vært siktet, ønsket ikke å kommentere henleggelsen overfor Fædrelandsvennen.

De tre mennene ble dratt inn i saken av en 36 år gammel mann fra Lyngdal, som tilsto drapet overfor en kamerat i fjor sommer. Kameraten tok samtalen opp på bånd og kontaktet politiet.

En stund senere ble alle fire pågrepet og varetektsfengslet. De ble løslatt etter tre uker i fjor høst.

Etterforsket i ett år

Tre av de siktede har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre. Den siste, mannen som snakker seg selv og de andre inn i saken på det nevnte lydbåndet, har holdt fast på sin forklaring.

Politiet etterforsket saken i et snaut år før deres innstilling ble oversendt statsadvokaten. Saken ble deretter sendt til Riksadvokaten, som nå altså skal ha avgjort at saken er henlagt.