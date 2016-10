Tina-drapet til Cold Case-enheten

– Vår enhet vil gå gjennom saken for å se om det, med dagens etterforskningsmetoder og teknologi, kan ligge nye muligheter for en oppklaring, sier politiinspektør og leder for Cold case-enheten, Espen Erdal.

Tina Jørgensen ble sist observert natt til 24. september 2000 i Stavanger sentrum. 27. oktober ble hun funnet drept i en kum ved Bore kirke.

Til tross for omfattende etterforskning er saken fortsatt uoppklart.

– Vi har bedt om en fornyet gjennomgang av saken, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Fem menn har vært siktet

Obduksjonen viste at den 20 år gamle kvinnen ble slått i hjel. Saken er aldri blitt oppklart, selv om fem menn har vært siktet for drapet, blant dem Tinas kjæreste.

Han nektet straffskyld og saken mot ham ble til slutt henlagt.

Etterforskningen ble gjenopptatt i fjor, da politiet på lydopptak får høre en mann tilstå drapet på Jørgensen og samtidig trekke tre andre med inn i drapssaken. Ifølge mannens forklaring var det de fire sto bak drapet.

Mannen tilsto da han ble pågrepet, mens de tre andre nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Ber om tips

Saken mot dem ble på nytt henlagt som «intet straffbart forhold» for en drøy måned siden, etter at tilståelsen mest sannsynlig bygget på falske minner.

Kripos fikk 6. mai 2015 i oppdrag av Politidirektoratet (POD) å opprette en enhet som skal arbeide med alvorlige, uoppklarte saker.

I forbindelse med Cold Case-gruppens engasjement i saken, går politiet nå ut på nytt og ber om tips «fra personer som mener å ha nye opplysninger». Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker ved Kripos har opprettet en egen epostadresse og tipstelefon: tips.coldcase@politiet.no – 458 78 112.