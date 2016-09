To døde etter at båt kantret i Troms

Det ble i dag satt i gang en omfattende redningsaksjon da fiskebåten med fem fisketurister kantret i går.

– De meldte fra om hendelsen selv ved å ringe nødnummeret, men visste ikke sikkert hvor de var. Vi hadde en leteaksjon i over en time før vi lokaliserte dem, sa redningsinspektør Tore Wangsfjord ved HRS Nord-Norge til NTB tirsdag.

Båten ble funnet av et redningshelikopter 13 kilometer nord for Torsvåg like etter klokken 16 tirsdag. De tre som først ble hentet opp av vannet, satt på kjølen av båten og skal være i god form.

De to andre personene ble hentet ut av den kantrede båten av dykkere etter først å ha blitt meldt savnet.

Onsdag ettermiddag ble det klart at begge døde av skadene.

De involverte var turister som satt i en leid fiskebåt da ulykken skjedde.