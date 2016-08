To gutter i livsfare under lek på trafostasjon

To unge gutter drev med det politiet karakteriserer som «direkte livsfarlig lek» på en trafostasjon på Bryne søndag ettermiddag.

Lyse og politiet dro til stedet og fikk guttene ned fra taket, men strømmen måtte tas i store deler av Bryne, som har rundt 11.500 innbyggere.

Strømmen var ute i rett under tjue minutter fra klokken halv fem, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Schiager i energiselskapet Lyse.

Trafostasjonen det gjelder dekker omtrent halve Bryne, og et område sør for Bryne. Det var politiet som kontaktet Lyse, slik at strømmen ble tatt.

Det går 50 kilowolts-linjer ned til taket på stasjonen. De er farlige å komme borti, så vi anså det som nødvendig å kutte strømmen så ingen kom til skade, sier Schiager.

Han kan ikke si noe mer om guttenes alder eller hva de drev med på taket, annet enn at det antas å være lek.