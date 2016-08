To helikoptre klarte ikke å hente seks bevegelseshemmede på Besseggen

– Vi håper å få hentet de ut i løpet av morgenen, men vi avhenger av at vinden roer seg. Det er for mye vind der turfølget er, så vi klarer ikke å lande. Det er for farlig, sier operasjonsleder Geir Stavheim ved Innlandet politidistrikt til Aftenposten 6-tiden torsdag morgen.

Onsdag kveld meldte turfølget, som består av seks personer med celebral parece og ti andre, om at de trenger hjelp ved Besseggen.

To helikoptre måtte snu

Da ble først et Sea King-helikopter sendt fra Rygge sendt for å hjelpe dem, men det måtte snu på grunn av tett skydekke. Deretter ble luftambulanse sendt fra Dombås, men det klarte ikke å lande på grunn av vinden.

Også Sea King-helikopteret på Florø ble vurdert brukt under aksjonen, men det står værfast, opplyste redningsleder Ben Vikøren ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Aftenposten onsdag kveld.

– Vi er avhengig av å hente dem med helikopter. Det å sende mannskaper inn for å bære de ned anses som håpløst, på grunn av terrenget, sier Stavheim.

Ved 6-tiden hadde ikke politiet vært i kontakt med følget siden de la seg, og Stavheim kjenner derfor ikke til hvordan de har klart seg gjennom natten.

– Fysisk og psykisk utslitte

Luftambulansen, som ikke klarte å lande, klarte å slippe fra seg en bag med klær og utstyr til turfølget. Det landet så i nærheten ved Gjendesheim for å legge en slagplan, men har i løpet av natten fløyet tilbake til Dombås.

De seks er ved Bessvatnet, på østsiden av Besseggen, som ligger i Vågå kommune i Oppland. Vannet ligger omtrent 1400 meter over havet. Gjendesheim er plassert ved foten av Besseggen.

– De har med seg ti ledsagere som skulle gå over Besseggen. Dette skulle de bruke tre dager på, men nå er de kommet til et punkt hvor de trenger hjelp. De er fysisk og psykisk utslitte, og er nedkjølte, sa operasjonsleder Jon Øverengen Wilberg ved Innlandet politidistrikt til Aftenposten torsdag kveld.

Dårlig vær

Ifølge han var det onsdag kveld dårlig vær i området, med vind på 12 m/s, litt nedbør og en temperatur på seks grader. Torsdag morgen er det omtrent samme vær.

– De har med seg endel utstyr for å takle dette, men de så mørkt på å fortsette. De orket ikke mer, rett og slett, sa Øverengen Wilberg torsdag kveld.

Samtidig har følget mistet ett telt på grunn av vinden.

Politiet fikk melding fra turfølget klokken 19.38.