To kritisk skadet etter båtkantring i Troms

Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge er to brakt til sykehus i Tromsø.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) opplyser ved 20.20-tiden at tilstanden til de to som sist ble hentet opp av sjøen er kritisk, ifølge Nordlys.

Brukte en time på å finne dem

Det ble i dag satt i gang en omfattende redningsaksjon da fiskebåten med fem fisketurister kantret.

– De meldte fra om hendelsen selv ved å ringe nødnummeret, men visste ikke sikkert hvor de var. Vi hadde en leteaksjon i over en time før vi lokaliserte dem, sier redningsinspektør Tore Wangsfjord ved HRS Nord-Norge til NTB.

Båten ble funnet av et redningshelikopter 13 kilometer nord for Torsvåg like etter klokken 16. De tre som først ble hentet opp av vannet, satt på kjølen av båten og skal være i god form, skriver VG.

De to andre personene ble hentet ut av den kantrede båten av dykkere etter først å ha blitt meldt savnet.

De involverte er turister som satt i en leid fiskebåt da ulykken skjedde. En av dem er fra Litauen, de resterende er russiske, ifølge NRK.

Varslet om alvorlig situasjon

HRS ble varslet ved 14.30-tiden om en alvorlig situasjon på sjøen i Torsvåg-området.

– Det var svært uklart hva som faktisk foregikk, men HRS Nord-Norge valgte å sende ut et Sea King-helikopter fra Banak, et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø og redningsskøyta Oscar Tybring fra Skjervøy mot området. Et Orion-fly ble også dirigert mot stedet. Flere sivile fartøyer kom til for å assistere, opplyser HRS.

Båten ble funnet av et redningshelikopter like etter klokken 16, og både helikopter og båter er involvert i søket etter de to savnede personene.

Torsvåg ligger på øya Vanna, rundt 9 mil nord for Tromsø. Området er et populært utgangspunkt for havfiske.