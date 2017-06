To menn fikk hjertestans under sykkelritt

De to mennene på 52 og 60 år befant seg på forskjellige steder i løypa da de måtte få behandling med hjertestarter lørdag ettermiddag, skriver NRK.

– Vi har veldig rask reaksjonstid på slike ting, og i dette tilfellet fungerte opplegget, sier styreleder i Nordsjørittet, Odd Skjærseth.

De to syklistene ble deretter fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus som opplyser at begge to er kritisk skadd og at tilstanden deres er ustabil.

Ifølge Skjærseth var de to mennene hobbysyklister og deltok i en vanlig klasse.

Også i Nordland ble en syklist sendt til sykehus med alvorlige skader lørdag etter at han kjørte av veien og traff autovernet under et sykkelritt.