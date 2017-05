To menn i arrest etter båtkrasj

Mennene i 40-årene må regne med reaksjoner etter at de stakk fra stedet uten å melde fra, noe som førte til at en stor leteaksjon ble iverksatt.

Hovedredningssentralen fikk melding om den havarerte båten klokken 06.17 søndag morgen fra en forbipasserende båt.

Fra Sola lettet etter Sea King-helikopter og søkte etter mennesker i sjøen. Mannskapet fra Hovedredningssentralen kom seg om bord og registrerte at motoren fortsatt var varm.

– Derfor er vi rimelig sikre på at det må ha skjedd like før klokken seks, sier redningsleder Owe Frøland til BT klokken 09.30.

Stakk i gummibåt

Ingen var om bord, men redningsbåten var borte. Gummibåten ble funnet forlatt i en båthavn ved 09-tiden. Letemannskaper fryktet at de som var om bord skulle være skadd eller i sjokk etter den kraftige landkjenningen.

– Spor om bord tyder på at minst én av dem er kommet til skade, bekrefter redningsleder Owe Frøland ved Hovedredningssentralen overfor bt.no.

Frøland sier at de gjennom etterretning ble klar over at det har vært to personer om bord og at disse hadde gått i land. Da ble helikoptersøket i sjøen avsluttet og politiet overtok ledelsen av søket.

FOTO: BT-tipser

Betydelige skader

Operasjonsleder Jan Magne Østebøvik ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt sier at de fant frem til de to ved 10.30-tiden:

– De ble tatt med til Legevakten for sjekk og utvidet blodprøve. Vi vet ennå ikke om det var båtens eier eller den andre som var om bord som var båtfører, sier Østebøvik, som bekrefter at båten er blitt påført betydelig skade.

Søk med helikopter

Røde Kors er varslet og deltar i leitingen.