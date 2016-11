To menn og en kvinne pågrepet i drapssaken i Søndre Land

De tre ble pågrepet tirsdag formiddag, opplyser Innlandet politidistrikt.

Klokken 16.30 holdt politiet pressekonferanse på Gjøvik politistasjon.

– Jeg kan bekrefte at de tre er etniske nordmenn og at de er hjemmehørende i Nordre land kommune, opplyste politiadvokat Kristian Johansen.

De tre er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til forsettlig drap på Bakken og vil bli fremstilt for retten med begjæring om varetektsfengsling. Ingen av de tre skal tilhøre det rusmiljøet Bakken hadde kontakt med. .

Politiadvokaten sa at det var avhør av vitner, samt teknisk og taktisk etterforskning som førte frem til pågripelsene.

Kan ikke si noe om motivet

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke si noe om motivet, sa politiadvokaten. Politiet vil heller ikke si noe om hvilket forhold eller kontakt det var mellom de tre siktede og Bakken.

Heller ikke dødsårsaken, hvor Bakken ble drept eller om det er funnet tekniske spor som knytter noen av de tre til drapshandlingen, vil politiet ikke si noe om.

Avhørene av de tre fortsatte ut over ettermiddagen og vil fortsette ut over kvelden tirsdag, opplyste politiet.

Ble funnet drept og kraftig forbrent

49 år gamle Nils Olav Bakken ble funnet drept, ille tilredt og kraftig forbrent i et skogsveikryss på Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land i september.

Det ligger en omfattende etterforskning bak det som nå har resultert i pågripelsene. Eksperter fra Kriminalpolitisentralen har også bistått Innlandet politidistrikt med etterforskningen.

Hvordan Bakken kom seg fra boligen sin i Dokka i Nordre Land til funnstedet i nabokommunen Søndre Land, er noe politiet så langt ikke har fått svar på.

Det har vært gjennomført 150 politiavhør og politiet har fått 500 tips.

En av teoriene politiet har arbeidet med, er at drapet har en sammenheng med rusmiljøet Bakken var en del av.

Teledata kan snøre inn jakten på drapsmannen

Politiet har også vært åpen på den muligheten at Bakken ble drept et annet sted, og at han så ble fraktet til stedet hvor han ble funnet i bålet av to polske statsborgere som var på tur i skogen.

På spørsmål har politiet i de ti ukene som har gått sagt at de ikke hadde konkret mistanke mot noen spesielle personer.

Etterforskningen den siste tiden har i følge politiet rettet seg mye mot gransking av teledata, undersøkelse av hvilke mobiltelefoner som har vært brukt i områder hvor Bakken har vært og hvor han ble funnet.

Et vitne har forklart at hun og ektemannen så Bakken bare fire timer før han ble funnet død, noe som gjorde at tidsrommet for når drapet har skjedd kunne avgrenses kraftig.