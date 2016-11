To pågrepet etter dødsfall

Politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt opplyser at de to er en 50 år gammel mann, som er iransk statsborger, og en 36 år gammel kvinne fra Norge.

Begge er kjenninger av politiet og bosatt i Oslo.

- De to er siktet for grov kroppskrenkelse med dødsfølge, eller medvirkning til dette. De to ble pågrepet på en adresse i nærheten av stedet hvor den svenske mannen ble funnet død, sier Metlid, som legger til at siktelsen er foreløpig og kan bli utvidet.

Avhør i går kveld

- Grunnlaget for pågripelsen kan vi ikke gå inn på av taktiske hensyn, men det er etterforskningen som har resultert i pågripelsene, sier politiinspektøren.

Politiet skulle starte avhør av de to siktede i går kveld.

- Det er veldig sentralt å komme i gang med det så fort som mulig, sier Metlid.

Den 33 år gamle svenske mannen ble funnet av renovasjonsarbeidere i 7.30-tiden mandag utenfor en bygård på Torshov i Oslo. Den døde lå inntil avfallskassene, skjult under en papplate. Politiet vet ikke hvor lenge 33-åringen har vært død, og sier han trolig ble fraktet til funnstedet på Torshov.

- Avdøde er nå obdusert, og politiet har mottatt informasjon om trolig dødsårsak, men vi vil ikke gå ut med denne nå, sa Metlid tirsdag.

Uklare omstendigheter

Avdøde er identifisert som en svensk statsborger på 33 år, bosatt i Sverige. Han skal angivelig nylig ha kommet til Oslo. Trolig kom han i slutten av forrige uke.

- Vi vet foreløpig ikke hvor eller når han døde, hvor han har vært siden han kom. Det er ting vi må komme tilbake til, sier Metlid.

Mannens pårørende i Sverige er varslet om pågripelsene.