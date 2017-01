To personer gikk igjennom isen - antas å ha kommet seg i land

– To personer vi foreløpig ikke har kontroll på er observert å ha gått gjennom isen. Vi har fått opplysninger som tyder på at de kan ha kommet seg på land, men vi har ingen visuell kontakt med dem og har satt i gang en redningsaksjon, har Jarle Hoppestad, operasjonsleder i Nordre Buskerud politidistrikt, uttalt underveis i leteaksjonen.

Men 15.10. sendte NTB ut en melding der det ble gitt beskjed om at redningsaksjonen ble avblåst. Politiet oppfordrer fortsatt de to om å ta kontakt for endelig å bekrefte at de er i god behold.

Kartet under markerer Garntangen i Hole kommune, Buskerud.

Politi, brann, ambulanse, luftambulanse, dykkere og politihelikopter rykket ut til stedet der de to skal ha gått gjennom isen.

Ifølge Ringerikes Blad har både politiet og brannvesenet tidligere i uken advart om utrygg is i Steinsfjorden.