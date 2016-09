To turister var savnet ved Trolltunga

Både redningshelikopter og Røde Kors ble mobilisert i letearbeidet etter to kvinner fra Israel.

De ble funnet ved 23.30-tiden mandag kveld. De var da våte og kalde, men ellers i god form, rapporterer politiet.

De ble funnet av redningshelikopteret.

– De mistet stien på tur ned fra Trolltunga. De mener selv at de oppholder seg i nærheten av merke som viser at det er tre kilometer til veien. Da de tok kontakt hadde det gått to timer siden de mistet stien, sa operasjonsleder Bjarte Rebnor ved Vest politidistrikt før kvinnene ble funnet..

Han forteller at de to varslet dem klokken 21.38, og at de hadde telefonkontakt med dem flere ganger etter dette.