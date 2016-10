To ulykker og togstreik skaper køer inn til Oslo

På E18 og E6 fra sørøst inn til Oslo meldes det om køer tirsdag morgen.

På E18 på strekningen fra Tusenfryd til Filipstad tar det like etter klokken åtte mandag morgen rundt to timer og et kvarter å kjøre. Noe som er en halvtime mer enn i vanlig rushtrafikk.

Mange er rammet av togstreik: Nå vurderer Norsk Lokomotivmannsforbund opptrapping

Ikke like ille som mandag

På E6 på strekningen fra Vinterbro til Ryen vil det ta om lag en time å kjøre, opplyser Jeanette Andreassen ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen region øst.

– I forhold til i går er dette noe mindre trafikk, opplyser hun.

Også på E18 fra vest inn mot Oslo har det vært ekstra køer tirsdag.

Der har to forskjellige ulykker i kollektivfeltet ved både Sandvika og Slependen ført til at trafikken hopet seg opp tirsdag, skriver NTB.

Skaper ekstra kø

Det er ved 8.15-tiden noe mer trafikk på strekningen enn vanlig, opplyser Andreassen.

– Fra Asker til Lysaker vil det nå ta rundt 50 minutter å kjøre, sier hun.

Fem biler var involvert i de to ulykken på E18. To personer er hentet med ambulanse etter ulykken, opplyser politiet til NTB.