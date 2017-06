Tog og bane forsinket tirsdag morgen

Sporveien i Oslo har innstilt avganger på grunn av signalfeil i morgentimene. Det varsles kraftige forsinkelser på tirsdagens første avganger.

– Grunnet signalfeil på Ryen er mange av morgenkvistens første avganger kraftig forsinket. Vi jobber med å få togene ut fra vognhallen, meldte Sporveien på Twitter i 5-tiden tirsdag, skriver NTB.

Vestfoldbanen

Tirsdag morgen er det også forsinkelser og innstillinger mellom Porsgrunn og Larvik, skriver Bane Nor på sine hjemmesider.

NSB sier til sine kunder i Tønsberg at feilen hindrer dem i å få grønt lys. De jobber med saken, men vet ikke hvor lang tid det vil ta og kundene må regne med forsinkelser i morgentimene.

Fare for ras

NSB melder om at sporet mellom Skien og Nordagutu er stengt for togtrafikk. Her er det fare for ras som er årsaken. NSB organiserer taxi, opplyser togselskapet.