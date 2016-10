Togmegling i sneglefart torsdag kveld

– Det er tungt. Jeg er atskillig mindre optimistisk nå enn da jeg snakket med dere sist, sa mekler Dag Stousland da han avga en kort rapport til pressen klokken 21 torsdag kveld. Da var det gått tre timer siden forrige løypemelding.

Stousland sier partene er innstilt på å ta natten til hjelp, men han kunne ikke angi hvor lenge han tror meglingen vil pågå. Han la til at partene ikke har nærmet seg hverandre og at avstanden fremdeles er stor.

Tidligere i uka satt partene sammen i et 16 timer langt meglingsmøte som kom i stand etter initiativ fra Norsk Lokomotivmannsforbund. Nå er det snakk om en såkalt tvungen mekling hos Riksmekleren.

– Meningsløs streik

På vei inn til torsdagens meklingsmøte slo Spekter-leder Anne-Kari Bratten fast at hun finner streiken meningsløs. Den er nå inne i sin femte uke.

Konflikten dreier seg om en nasjonal standard for opplæring av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har kommet med et forslag til særavtale som skal gjelde til en ny nasjonal standard for utdanning er bestemt av myndighetene. Spekter ville tidsavgrense særavtalen til ni måneder.

På spørsmål om hva som skal til for å bli enige svarer Bratten at lokomotivmannsforbundet må gi opp kravet.

Kritisk til regjeringen

NLF-leder Rolf Ringdal sier årsaken til manglende enighet er at NSB nekter å forplikte seg til en nasjonal standard før myndighetene har laget en slik standard.

Han vil ikke si noe om eventuelle planer om opptrapping av streiken. Samtidig mener han samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kunne ha gjort konflikten unødvendig, ved å komme på banen tidligere.

– Samferdselsministerens jobb er å ha et regelverk som ivaretar sikkerheten på norsk jernbane, sier Ringdal.

Mekler Dag Stousland sier til NTB at det ikke har vært kontakt mellom partene i meglingen og representanter for regjeringen.

– Det har ikke vært tema i det hele tatt, sier han.

Tariff-strid

Anne-Kari Bratten mener kravet fra NLF ikke hører hjemme i en tariffavtale, men at spørsmålet må løses mellom samferdselsministeren og partene i jernbanesektoren.

– Da må vi møte opp i de møtene og håndtere det der, slik at ikke så mange passasjerer blir rammet av denne streiken, sier hun.

Tidligere torsdag var det et møte hos Statens jernbanetilsyn om arbeidet med veiledningen til den såkalte førerforskriften for lokførere, som skal sluttføres innen årsskiftet.

Møtet hadde ifølge mekler Dag Stousland ingen betydning for meglingen som nå pågår.