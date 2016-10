Togpendler: - Jeg er overlykkelig. Den siste uken har jeg sovet hos forskjellige venner hver natt

– Jeg er så overlykkelig! Selv om jeg nesten ikke tør å tro det ennå, sier Kristin Tønnessen som pendler fra Ås til Oslo, og har hatt få alternativ til tog for å komme seg på jobb.

– Det har ikke gått noen tog og bussforbindelsene har ikke vært gode. Den siste uken har jeg sovet forskjellige steder i Oslo hos venner hver natt. Det skal bli godt å slippe det nå, sier hun.

Aftenposten møtte henne på Oslo S søndag formiddag da nyheten kom om at togstreiken nå avblåses.

– Jeg er så utrolig lettet! Nå kan jeg endelig ta toget sammen med vennene mine igjen, sier Katinka Marcussen Fenre (17) fra Moss.

Rolf Øhman

– Jeg bor i Moss og har måttet dra til Rygge for å komme meg på toget til Oslo hver dag. Det er foreldrene mine som har kjørt meg til Rygge og tror nok at de også blir glade. Jeg går på skole i Oslo og har måtte være på skolen hver dag for å ikke komme over fraværsgrensen.

Tar tid å få togene i gang igjen fordi det er helg

LO Stat, som forhandler for lokførerne, og Spekter, som forhandler for NSB, møttes hos Riksmekleren klokken 11 søndag for å informere om at de hadde kommet til enighet i den lange konflikten, og at streiken nå avblåses.

De som håpet på en rask løsning, og at tog skulle komme i trafikk igjen umiddelbart, må fortsatt smøre seg med tålmodighet.

Ifølge kommunikasjonssjef for persontog, Åge-Christoffer Lundeby, kan ikke folk på rammede linjer uten videre belage seg på at alle tog er tilbake i rute i før løpet av mandagen.

Dette skyldes at togsettene har stått parkert i Moss, i Ski, på Høvik, på Filipstad og i Drammen, steder mange av disse settene ikke skulle befinne seg.

Rolf Ohman

– Det vil begynne å gå tog ganske raskt, men det vil det vil være problemer i trafikken også mandag. Først tirsdag morgen vil togene gå som normalt. Men vi jobber på spreng nå. Vi har ikke så mange på jobb i helgen at vi kan få tilbakestilt alt materiell før det, sier han til Aftenposten.

Streiken som rammet så hardt

Flere tusen pendlere har måttet lage seg en ny reisehverdag under lokførerstreiken, som har vart i over fire uker.

Aller hardest har pendlere på lokaltog på Østfoldbanen vært rammet, og størst problemer fikk familier som skulle levere barn i barnehagen og organisere egen reise for å rekke frem til jobben. Ingen tog stoppet for eksempel mellom Rygge og Oslo S.

Rolf Øhman

Flere som har reist med overfylte busser, stått i stillestående øker og brukt mye lengre tid på veien inn enn vanlig, har merket stigende irritasjon og slitasje hos medreisende.

Lokførerne tok et forløsende grep mandag - droppet krav

Aftenposten varslet mandag at lokførerleder Rolf Ringdal og hans fagforbund droppet kravet om at kompetanse og utdanning skal tariffestes.

Det innebærer at lokførerne heller ikke har noen streikerett om de på et senere tidspunkt skulle komme til at utdannelse og kompetanse for lokførere utvikler seg i feil retning.

Det var dette som ga grunnlag for å møtes hos Riksmekleren til frivillig megling tidligere i uken.

Men det ble ikke noen løsning etter 16 timer med samtaler tirsdag og natt til onsdag.

Arbeidsgiverne ville kunne gå med på en løsning om en særavtale om kompetansekrav til juni neste år, men det var ikke nok for lokførerne. De ville ikke ha en tidsbegrenset løsning.

