Togstreik rammer hardt allerede fredag kveld

Igjen er det Østfoldbanen det går ut over.

Folk som har beregnet å komme seg hjem med tog fra Oslo sentrum i retning Ski og Moss fredag kveld får store problemer.

Det skjer fordi NSB har valgt å innstille langt flere tog enn ellers på kveldstid denne uken.

Siste tog til Moss går klokken 19.12.

Til Ski er nesten annethvert tog innstilt. Siste tog går 22.30.

Togene fra Halden går som normalt.

Skylder på sykemeldinger - ukjent for lokførerlederen

Signe Dons

– Opptrappingen av streiken skjer fra midnatt. Men vi har startet med å gjøre noen tilpasninger som fører til ekstra innstillinger, sier pressevakt hos NSB Gina Scholtz.

– Hvorfor, når opptrappingen skjer ved midnatt?

– Noen innstillinger skjer som følge av sykemeldinger fra lokførere. Men dette har også med at vi må sørge for at ikke togsett blir stående ute på linjene når opptrappingen skjer.

– Gjør dere dette litt for selv å slippe lettere fra problemer?

– Nei, vi må se på hva vi har av ansatte og hva det er mulig å få til av trafikk, sier Scholtz.

Aftenposten har konfrontert Rolf Ringdal, leder for Lokomotivmannsforbundet med at sykemeldinger nå innløper, i tillegg til personellet som er tatt ut i streik.

– Dette er helt ukjent for meg, sier Ringdal.

Mange har trodd at de kunne basere seg på Halden-toget på Østfoldbanen når lokaltrafikken stanser helt på grunn av streiken.

Men NSB har sørget for at ingen får komme på eller gå av mellom Rygge og Oslo, når opptrappingen er et faktum natt til lørdag.