Togstreiken er slutt

På en pressekonferanse hos Riksmekleren søndag formiddag, kom omsider beskjeden:

Etter en lang natt med megling, har Spekter og LO Stat kommet til enighet, og streiken som har provosert tusenvis av togpassasjerer er avblåst.

– Partene er nå enige om en ny tariffavtale, sa riksmegler Nils Dalseide, som fortalte at partene på hans initiativ hadde bedt myndighetene om bistand til å utvikle et felles regelverk for hele togbransjen.

– Konflikten er dermed løst, fastslo Dalseide.

Felles regler for alle konkurrenter

Også Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, var fornøyd.

– Et godt resultat. Myndighetene har nå forpliktet seg til å beskrive den nasjonale standarden i en løsning for hele bransjen. De har lovet at forskriftene skal endres for å sikre fremtidig lokførerkompetanse, sa Ringdal, som mente at dette var om mulig bedre enn en tariffestet avtale.

NSB lover nå å få togene tilbake i tragfikk så raskt som overhodet mulig. Men også mandag morgen vil det bli innstilte tog og forsinkelser. NSB tør ikke å love når alt vil gå som normalt.

Spekter-direktør Anne Kari Bratten var svært tilfreds med at det nå blir felles retningslinjer for alle aktører, slik at NSB kan konkurrere på linje med andre tilbydere.

– Det mest gledelige er selvsagt at togene nå begynner å gå, sa Bratten, som tidligere har betegnet streiken som «meningsløs».

Uenighet om utdanning

Striden mellom partene har vært svært fastlåst og presset fra omverdenen stort. Tidligere forsøk på både frivillig og tvungen megling førte ikke frem.

Striden har gått på uenigheten om lokførerens krav til felles, nasjonale krav om utdanning og kompetanse.

Lokomotivmannsforbundet ønsker å ha en kontroll med kompetansekravene også når norsk jernbane konkurranseutsettes og også utenlandske aktører kan komme på banen. I utgangspunktet ville de ha det inn i tariffavtalen, slik at de hadde streikerett på eventuelle endringer i kravene til nye lokførere.

Langvarig

Streiken har pågått siden 29. september, og de siste dagene har 124 lokførere vært i streik.

Særlig Østfoldbanen har vært rammet av streiken, der det ikke er blitt kjørt lokaltog på flere uker.

Etter siste streikeuttak tidligere denne uken har også Sørlandsbanen blitt hardt rammet av streiken. Også på Bergensbanen har passasjerene merket streiken.