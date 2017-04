Toller om Eirik Jensen: Skal ha fått pågripe narkokurérene mot å gi grønt lys for hasjsmugling

På rettssakens siste dag før påske kom det frem opplysninger om hva som har foregått bak lukkede dører i Oslo tingrett.

En påstått avtale mellom storsmugler Gjermund Cappelen og politimannen Eirik Jensen skal ha gått ut på at Cappelen kunne ta inn hasj mot at Jensen fikk kurerene.

Tjenestemenn fra Tollregion Oslo/Akershus forklarte seg torsdag for Oslo tingrett. Under utspørringen kom det frem opplysninger om et tema retten har behandlet bak lukkede dører, som offentligheten dermed har vært avskåret fra.

Narkotika mot pågripelser

Aktor Kristin Schilling leste opp fra et avhør som en av tolltjenestemennene hadde avgitt til Spesialenheten, der han hadde forklart seg om noe han hadde hørt:

– Det ble sagt at Cappelen fikk ta inn narkotika mot at Jensen fikk ta kurerene?

– Ja, svarte vitnet.

Langt tilbake i tid

Statsadvokat Lars Erik Alfheim tok etterpå opp tråden igjen og stilte følgende spørsmål til den siste tolltjenestemannen som forklarte seg i retten torsdag:

– Vi har en hendelse i lukket rett som gjelder uttak av narkotika. Det er ganske langt tilbake i tid, husker du når det skal ha vært et tema?

– Nei, det klarer jeg ikke, men det er langt tilbake i tid, sa tolltjenestemannen.

Vitneforklaringer

Da Aftenposten etterpå spurte Alfheim om det var ført vitner om dette bak lukkede dører i retten, ønsket han kun å si:

– Vi har ført vitner i temaer som har vært ført bak lukkede dører.

Etter det Aftenposten har fått kunnskap om, dreier dette seg om to konkrete tilfeller flere år tilbake.

– Rent oppspinn

– Dette kom frem nå, men jeg kan ikke si noe mer enn det som allerede er kommet frem i åpen rett her i dag. Dette er noe som har gått bak lukkede dører, sier advokat Benedict de Vibe, som forsvarer Gjermund Cappelen.

– Jeg anser dette som rent oppspinn, sier advokat Arild Holden, som er en av Jensens forsvarere.