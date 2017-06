Tollerne gjorde storbeslag av populært leketøy

Mannen ble stanset ved grensen onsdag kveld, melder NRK.

Han hevdet han skulle besøke en slektning, men det trodde ikke tollerne på. Ved nærmere undersøkelser ble det funnet hele 483 spinnere gjemt i hjulbrønnen og et hulrom i gulvet på bilen. Tollerne anslår verdien av beslaget til 50.000 kroner, og mener mannen skulle betale moms for hele partiet ettersom de trolig var ment for videresalg.

– Skulle selge til en venn

– Han fortalte at spinnerne var kjøpt i Belgia og at han skulle selge dem til en venn i Norge. Jeg regner med at han får en bot, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved tollstasjonen på Svinesund til NRK.

Fidget spinnere er årets store farsott blant barn og ungdom. Barna lærer seg triks med de små gjenstandene som består av tre armer med et kulelager i midten. Flere butikker har slitt med å dekke den plutselige etterspørselen etter disse.

Det er første gang tollerne har beslaglagt et parti med spinnere.

