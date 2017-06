Tør ikke slippe sauen på beite før det er garantert ulvefritt. Den garantien kan ingen gi.

Bonden Hans Grefsrud utenfor Brandbu bøyer seg og henter opp et par spiker til. Sauegjerdet skal på plass. De omkring 60 sauene hans skulle vært sluppet på beite, men ulven gjør at han må ha dem rundt husene, der de nå spiser opp det som skulle vært vinterfôret.

– Når tror du at du kan slippe dem på beite?

– Det gjør jeg ikke før det er garantert ulvefritt. Akkurat nå får vi ikke lov av Mattilsynet å slippe sauene ut på utmark, sier han.

Men sauebonden Grefsrud kan trolig se langt etter noen garanti.

Kan ikke gi bonden en garanti

– Når dere har skutt denne ulven, kan dere da garantere at bonden trygt kan slippe sauene på beite?

– På ingen måte. Det er mange ulver i fri flyt over store områder, sier Lars Gangås.

Han er fellingsleder og den som skal lede jakten på den svenske ulvetispen, som har drept omkring 120 sau. Sammen med Erik Ola Helstad er det de to som på vegne av Statens Naturoppsyn har ansvaret for ulvejakten.

Ulven er også den store valgkampsaken i denne delen av innlandet. I Oppland fosser Senterpartiet frem på meningsmålingene.

Fredag reiser både statsminister Erna Solberg og landbruksminister Jon Georg Dale til området for å møte jegere og representanter for sauenæringen på Hadelandsåsen.

Sist helg gikk Grefsrud manngard sammen med omkring 100 andre for å finne sau som ulven har tatt. Her ved Brandbu er ulv det store tema. Og beskjeden om at den ulven som har herjet her er en svensk tispe, er ikke godt nytt. Det er gjennom DNA-test av ulvemøkk en har slått fast at tispa kommer fra Dalarne.

– Omkring 90 prosent av alle de ulvene som påtreffes utenfor ulvesonen i Norge er svenske streifulver. De får vi ikke gjort mye med før de dukker opp i mai-juni. Uansett hvor mye ulv vi skyter i Norge, vil vi ikke løse dette problemet, forklarer fellingslederen.

Fakta: Ulven var nesten utryddet Ulven var praktisk talt utryddet på den skandinaviske halvøya i 1960-årene.

Dagens bestand i Norge og Sverige er av finsk-russisk opprinnelse og etablerte seg i Sør-Skandinavia på begynnelsen av 1980-tallet.

I 1990 ankom en ny hann fra den finsk-russiske bestanden. En ny familiegruppe ble etablert, og bestanden økte raskt gjennom hele 1990-tallet

Den årlige tilveksten er på mellom 25 og 30 prosent. Kilde: Rovdata

Ifølge Rovdata ble det vinteren 2016–2017 registrert 54–56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. Minst 51–56 ulver lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Det er 430 ulver totalt i Skandinavia.

Dette er uunngåelig

– Så lenge det er ulv i Sverige, så må vi regne med denne type tragedier?

– Ja, i Rendalen ble omkring 600 sau tatt av ulv. Da skjøt vi en, men det viste seg at det var to til som ble tatt når det var sporsnø. Ingen ulv overlever mer enn et år utenfor ulvesonen i Norge, forteller Helstad.

Ulven eller ulvene som har herjet de siste ukene er, ifølge de to fellingslederne, unge. Omkring 90 prosent av alle åringer (ett år gamle) streifer utenfor sonen. Noen av dem kan nå langt.

– Det er ikke umulig at denne ulven kan være i Trøndelag til uken, sier Gangås.

Dårlig forretning

En svart sau følger Grefsrud som en kjælen katt, den er foret opp med tåteflaske. Det er hyggelig å ha sauene rundt husene, men noen god butikk er det ikke. De spiser av vinterforet. I tillegg er slaktevekten mindre enn om de beiter i utmark, der de selv finner en rekke godsaker.

– I tillegg kan du ikke bruke samme jordet til beitemark to år etter hverandre, på grunn av faren for innvollsmark. Dermed er det mange rundt her som sliter med å finne nok beite, forklarer han.

Åpner for jakt med hund

De to erfarne ulvejegerne sier at det ikke er mulig å jakte ulven i dette området fra helikopter med varmesøkende kamera.

– Dette er et dritt-terreng med tett granskog, dermed umulig å se ulven fra helikopter sier Gangås.

Miljødirektoratet har åpnet åpne for plottjakt med hund på ulv. Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner åpnes det for dette. To slike hunder er kommet fra Sverige for å jakte ulven i Oppland og Akershus.

Men både den svenske hundeføreren Rasmus Boström og de to norske fellingslederne er betinget optimister når det gjelder denne type jakt som prøves for første gang i Norge.

Fakta: Jakt med plotthund Plotthune er en amerikansk støver av coonhoundtypen og anses som en løs på drevet halsende hund.

Typen er alet spesielt for jakt på bjørn og villsvin. Hunderasen er relativt ny i Norden.

Plotthunden er meget utholdende, viltskarp og modig. Den har en utpreget interesse for å jage vilt, og drivkraften er å få nærkontakt med byttet. En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10–15 timer.

Kilde: wikipedia.no og Svenska Plotthundklubben

– De to hundene er avhengig av at det finnes fersk spor. Enten at noen har sett ulven, eller om den akkurat har tatt sau, forteller hundefører Rasmus Bodström, som legger til at hundene er avhengig av slike observasjoner man nå venter på.

Derimot har Helstad en jaktlabrador, åtte år gamle Sandy, som kan brukes til å identifisere spor av ulv.

Kommer plotthundene på sporet av ulven, vil de jage den, og det settes ut jegere på post omtrent som på revejakt. Det er viktig å bruke to hunder mot én ulv, fordi ulven ellers kan angripe hundene.

Ulven som skytes er statens eiendom, men dersom kommunen ønsker å få den stoppet ut, vil de få mulighet til det.

