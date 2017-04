Travel påske i fjellet

Hittil i påsken har Røde Kors hatt 217 oppdrag, mens Norsk Folkehjelp har registrert 46 oppdrag. For Røde Kors har det blitt flere oppdrag denne påsken enn gjennomsnittet de siste årene og flere enn i fjor. Hovedsakelig fordi antall oppdrag har toppet seg den siste helgen.

– Heldigvis har det til gjengjeld vært færre skader enn i fjor, sier Ole Gladsø, leder i landsrådet i Norges Røde Kors. Røde Kors bemanner 156 vaktstasjoner over hele landet og har mer enn 1.000 hjelpekorpsmedlemmer utplassert i påsken.

– Folk har vært flinke

Norsk Folkehjelp melder at tallene så langt ligger litt lavere enn i påsken i fjor. Til og med første påskedag er det registrert 46 oppdrag. Dette er noe under fjoråret, da det ble registrert 58 aksjoner i løpet av hele påsken.

– Vi kan bare konkludere med at de som har vært på fjellet i påsken har vært flinke til å ta hensyn til lokale forhold, og det er flott å se, sier Live Kummen, leder for Norsk Folkehjelp Sanitet. Mest å gjøre har det vært for Norsk Folkehjelps lokallag i Hedmark, Troms og Rogaland.

– Det har vært en jevn strøm av oppdrag hele påsken, men heldigvis har det vært få alvorlige hendelser. Den type skader vi har hatt mest av i påsken, er skiløpere som har skadet seg i foten eller kneet og ikke har greid å komme seg hjem igjen på egen hånd, sier Kummen.

Moderat eller liten skredfare

Snøskredfaren for 2. påskedag er moderat eller liten. I de aller fleste varslingsregionene ligger skredfaren fortsatt på 2 (moderat), og det er lokalt ustabile forhold i fjellet. Unntaket er Hallingdal og Vest-Telemark hvor skredfaren er 1 (liten). Skalaen går fra 1 til 5.

– Så langt har det stort sett gått bra i påsken, men vi har registrert at det har gått enkelte skred. De har løsnet enten av seg selv eller av skiløpere, sier vaktleder Tommy Skårholen ved Snøskredvarslingen i NVE.