Tre bygninger totalskadet etter storbrannen i Kristiansand

– Henrik Wergelands gate 5 er helt nedbrent. Henrik Wergelands gate 7 og 9 har fått store brannskader. Meldinger fra brannvesenet er at de har kontroll i den forstand at den ikke vil spre seg ytterligere, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt i en pressemelding ved 6-tiden søndag morgen.

Så to menn løpe fra brannstedet

Politiet etterlyser nå vitner etter den voldsomme brannen som startet omtrent da klokken skulle stilles tilbake.

Det er iverksatt full etterforskning i saken, og krimteknikere har jobbet på stedet i natt. De vil fortsette arbeidet utover søndagen, opplyser politiet i en pressemelding søndag morgen.

– Det er ukjent hva som er brannårsaken, men vi holder alle muligheter åpne, sier politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo.

Han sier politiet har snakket med vitner som sier de så to personer løpe fra Henrik Wergelands gate opp mot Kirkegata da brannen brøt ut.

– Dette er svært interessante opplysninger for politiet, og vi ønsker å komme i kontakt med andre som kan ha informasjon i saken, sier Hortemo.

Hotelgjester evakuert

Gjestene ved Thon Hotel og Comfort Hotell ble evakuert og midlertidig plassert på Ernst Hotell.

– Gjestene på begge hotellene har nå fått beskjed om at de kan komme tilbake til sitt hotell. Det er først og fremst røykutviklingen på brannstedet Gjestene ved Thon Hotel og Comfort Hotell ble evakuert og midlertidig plassert på Ernst Hotell.

Vegard Damsgaard/Fædrelandsvennen

– Der ryker gutterommet

Vegard Damsgaard/Fædrelandsvennen

Flere øyenvitner beskriver et flammehav i gatene da brannen raste som verst.

En av dem som hadde ekstra steke følelser da han kom til brannstedet, var Helge Skeie. Han har vokst opp i huset der bestefaren etablerte G. Nordbys sykkelbutikk. Nå er butikken totalskadet i brann.

– Dette var ille, forferdelig ille. Jeg har bodd i dette huset i 30 år. Det er hele min barndom, jeg har vokst opp her, forteller Helge Skeie til Fædrelandsvennen.

72-åringen ble oppringt av politiet da naboeiendommen sto i full fyr.

De ba ham komme og låse opp butikken i Henrik Wergelands gate 9, kloss inntil nummer 5, der brannen startet.

– De ville ha ut varene våre. Men jeg kunne ikke hjelpe med annet enn å låse opp, forteller Helge Skeie, og legger til at de allerede hadde brutt opp døra da han ankom.

Det nærmer seg 100-årsjubileum for den tradisjonsrike sykkelbutikken. Skeies bestefar overtok firmaet G. Nordby AS i 1919, og siden ble den Sørlandets største sykkelbutikk.

– Der ryker gutterommet mitt, sier Skeie i det han ser en brannmann ta seg inn gjennom et vindu på taket til sykkelbutikken.

Fakta: Brannen i Kristiansand Fakta om brannen i Kristiansand * Brannen startet omtrent da klokkene ble stilt en time tilbake fra 3 til 2 i forbindelse med overgangen til vintertid natt til søndag. * Det brant i kvartalet som er avgrenset av gatene: Vestre Strandgate, Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate. * Henrik Wergelands gate 5 er helt nedbrent, mens nummer 7 og nummer 9 har fått store skader. Det var store åpne flammer ut mot denne gaten. Kvartalet består av blandet bebyggelse, inkludert enkelte gamle trehus, og ligger i Kvadraturen. Det er hovedsakelig snakk om næringsbygg. * Thon Hotel Kristiansand, som ligger i kvartalet, og Comfort Hotel Kristiansand i nabokvartalet ble evakuert sammen med flere andre bygninger. Hotellgjestene kunne gå tilbake utpå morgenkvisten. * Det skal ha brent i flere butikker. Det ligger blant annet en klesbutikk og en sykkelforretning på de adressene som ble brannskadd. * En politimann ble sendt til legevakten for kontroll med lettere skader. Ellers er det ikke meldt om savnede eller skadde personer.

Søkte på takene

En politimann ble kjørt til legevakten for kontroll med det politiet beskriver som lettere skader. Ellers er det ikke meldt om skadde eller savnede personer etter brannen.

Formo opplyser til NTB at et Sea King redningshelikopter ble kalt inn for å søke på takene i brannområdet og sjekke om noen hadde søkt tilflukt der.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Kalte inn ekstra mannskaper

Brannvesenet i Kristiansand sendte alle tilgjengelige mannskaper og fikk forsterkninger fra Vennesla og fra Søgne og Songdalen for å håndtere den kraftige brannen. Et stort område rundt brannstedet ble sperret av.

Dette var Norges største brann i bebodde strøk siden 2. verdenskrig

.