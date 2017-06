Tre drapstiltalt for å ha knivstukket og tent på 49-åring fra Dokka.

– Dette er en svært alvorlig sak, med et drap der flere er tiltalt for medvirkning til drapshandlingen. Det har i tillegg fremkommet opplysninger om at offeret var i live da han ble satt fyr på, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter, som er aktor i saken.

Tre tiltalt for drapet på Søndre Land: Tente fyr på offeret mens han fortsatt var i live

De tre tiltalte er en 44 år gammel syvbarnsmor, hennes 36 år gamle ekskjæreste og kvinnens 20 år gamle sønn. Det skal avhøres 25 vitner og retten reiser på befaring til åstedet i løpet av de to ukene som er avsatt til saken.

De tre skal ha tatt med seg Bakken fra hans hjem på Dokka og kjørt til Veståsen i Søndre Land ved 01-tiden natt til lørdag 3. september i fjor.

Døde av knivstikk og brannskader

Tiltalen beskriver at hver av de tre skal ha hatt en aktiv rolle da Bakken ble lagt over ende på bakken, stukket med kniv i en hånd, på overkroppen og i halsen og sparket i hodet og så påtent med bensin.

Obduksjonen avdekket at offeret døde av knivstikk i halsen og av brannskadene han ble påført.

Mor og sønn nekter straffskyld etter båldrapet i Søndre Land

Håkon Letvik

Det gikk 73 dager fra funnet av den drepte mannen til de tre som nå er tiltalt ble pågrepet.

Politiet avhørte rundt 130 vitner før man kom på sporet av de tre tiltalte, og 90 vitner er avhørt etter at de ble pågrepet.

– Det har vært en svært omfattende og krevende etterforskning, med mange utfordringer og med ukjente gjerningspersoner, frem til begynnelsen av november, sier statsadvokat Klundseter.

– Erkjenner straffskyld

– Min klient erkjenner straffskyld for drap. Han har forklart at det oppsto en situasjon som eskalerte, og som førte til dette tragiske utfallet. Han blir stadig mer preget av det han har vært med på, sier 36-åringens forsvarer, advokat Per Espen Eid.

36-åringen har forklart seg detaljert om både sin egen og de to medtiltaltes rolle da drapet ble utført.

Den 20 år gamle tiltalte mannen har erkjent at han deltok i et håndgemeng med Bakken, mens den 40 år gamle kvinnen benekter straffskyld.

– En ren henrettelse

– De etterlatte ser på dette drapet som en ren henrettelse. Mine klienter har vært sykmeldt, er sterkt preget og jeg vil fremme et erstatningskrav på deres vegne, sier advokat Sigurd Klomsæt.

En halvbror og en halvsøster ble i flere omganger nektet bistandsadvokat, før Eidsivating lagmannsrett 1. juni oppnevnte Klomsæt.