Tre menn pågrepet etter skyting på Jessheim - politiet ber om tips

Politiet på Romerike fikk melding om skyting i boligområdet Romsås på Jessheim lørdag kveld kl. 23.30-tiden. Flere meldte om at det ble løsnet skudd ved blokkene i Såvegen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet pågrep tre menn i 20- og 30-årene etter en væpnet aksjon. Det ble beslaglagt flere våpen i en leilighet.

Lensmann Morten Huse sier at det ble avfyrt en rekke skudd, muligens på flere steder i boligområdet. Det ble trolig brukt to våpen.

Trolig ikke rettet mot personer

«Opplysningene fra vitner går så langt ut på at skuddene ikke var rettet mot personer. Vi ser likevel svært alvorlig på at det ble skutt i et boligområde,» heter det i pressemeldingen.

Tre menn er pågrepet og siktet i saken, alle er i slutten av 20-årene og fra Ullensaker, Oslo og Kongsvinger-området, opplyser lensmann Huse til Aftenposten.

To ble pågrepet natt til søndag, mens en ble pågrepet søndag formiddag.

Én av de siktede har delvis erkjent å ha skutt, men motivet for skytingen er fortsatt uklart for politiet.

Vil ha tips fra publikum

– Vi ønsker å si minst mulig om hva de har forklart i avhør – nå ønsker vi å få mest mulig informasjon fra publikum om hva som har skjedd, sier Huse.

Han oppfordrer alle som har sett eller hørt selve skyteepisoden, eller som har opplysninger som kan ha betydning for saken, om å ta kontakt med politiet på tipstelefon 915 65 870.

De siktede hadde på seg mørke klær, mens den ene hadde en oransje bukse. De ble observert på utestedet Haven på Jessheim tidligere på kvelden.

– Uakseptabel adferd

Mennene har innrømmet å ha avfyrt skudd, men ikke forklart hvorfor.

– Vi har foreløpig ikke grunn til å tro at de har rettet våpen mot noen personer. Men enhver omgang med skytevåpen i tettbygd strøk av det vi har grunn til å anta var berusede personer, er helt uakseptabelt, sier Huse.

– Disse kan vente seg en kraftig reaksjon for uforsvarlig omgang med våpen.

Huse ønsker ikke å gå inn på hva slags våpen som ble brukt.

Til VG sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt at det er funnet en del tomhylser at det trolig ble brukt automatvåpen, men at dette nå blir undersøkt nærmere.

Beredskapstroppen tilkalt

Beredskapstroppen ble tilkalt fra Oslo før politiaksjonen, skriver Romerikes Blad.

– Etter at vi fikk lokalisert leiligheten, gikk selve pågripelsen uten dramatikk, sier Årstein til Romerikes Blad. Ifølge politiet er våpnene som ble funnet i leiligheten lovlige våpen.