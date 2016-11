Tre personer er pågrepet i drapssaken i Søndre Land

De tre ble pågrepet tirsdag formiddag, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

49 år gamle Nils Olav Bakken ble funnet drept, ille tilredt og kraftig forbrent i et skogsveikryss på Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land i september.

Politiet kommer med informasjon om utviklingen i saken i et pressemøte på Gjøvik politistasjon tirsdag ettermiddag. Før pressemmøtet kl. 16.30 vil ikke politiet gi noen flere informasjoner.

Det ligger en omfattende etterforskning bak det som nå har resultert i pågripelsene. Hvordan Bakken kom seg fra boligen sin i Dokka i Nordre Land til funnstedet i nabokommunen Søndre Land, er noe politiet så langt ikke har fått svar på.

En av teoriene politiet har arbeidet med, er at drapet har en sammenheng med rusmiljøet Bakken var en del av.

Teledata kan snøre inn jakten på drapsmannen

Politiet har også vært åpen på den muligheten at Bakken ble drept et annet sted, og at han så ble fraktet til stedet hvor han ble funnet i bålet av to polske statsborgere.

På spørsmål har politiet i de ti ukene som har gått sagt at de ikke hadde konkret mistanke mot noen spesielle personer.