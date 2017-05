Tre tiltalt for drapet på Søndre Land: Tente fyr på offeret mens han fortsatt var i live

Drapet på Nils Olav Bakken fant sted ved 01-tiden natt til 3. september 2016. Han ble funnet dagen etter. Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

Gjerningsbeskrivelsen i tiltalen inneholder en uvanlig detaljert fremstilling av det som skjedde da Bakken ble drept:

«Lørdag 3. september 2016 ca. kl. 01.00 i Totjernvegen på Veståsen i Søndre Land drepte de Nils Olav Bakken etter at B (kvinnens sønn, red.anm.) først la ham i bakken.

Knivstukket og påtent

Mens Bakken lå nede satte A (kvinnens ekskjæreste, red.anm.) seg på ham, C (kvinnen, red.anm.) holdt fast i bena og B holdt en av armene. A og/eller C forsøkte så å feste strips på Bakkens armer.

C stakk Bakken i høyre håndflate med en kniv før hun ga denne til A som stakk ham tre eller fire ganger i overkroppen med kniven. B sparket Bakken en gang i hodet og deretter knivstakk A ham en gang i halsen».

Les også: Nå erkjenner alle tre siktede tilknytning til drapet i Søndre Land

Deretter skal de tre, ifølge tiltalen, ha helt bensin over Bakken, dratt ham ut i grøftekanten før kvinnens ekskjæreste tente på.

Ifølge obduksjonsrapporten døde Bakken av en kombinasjon av forblødning fra stikket i halsen og varme/brannskader.

– Det har stått i mediene at han var i live da han ble påtent. Årsaken til det er at det er funnet sot i luftveiene, noe som betyr at han har pustet inn røyk, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter til Aftenposten.

«Særlig gruoppvekkende»

I fengslingskjennelsen karakteriserer Gjøvik tingrett drapet som meget brutalt.

«Som det framgår av likundersøkelsen, var fornærmede i live da han ble påtent på åstedet, etter å ha vært utsatt for spark og knivstikking», skriver tingrettsdommer Ola Rambjør Heide.

«Retten er enig med påtalemyndigheten at drapet bærer preg av mishandling ved at handlingene må ha pågått over noe tid. Det er altså tale om et særlig gruoppvekkende drap begått i et relativt lite lokalmiljø,» skriver han videre.

Straffesaken mot de tre tiltalte er berammet til 19. juni.

Tiltalte: Ville konfrontere avdøde

Alle de tre tiltalte ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning.

- Når det gjelder straffeskyld, er det bare 36-åringen som har erkjent. 20-åringen erkjenner å ha utført vold, mens kvinnen erkjenner å ha vært på stedet. Ingen av de to erkjenner straffsekyld for drap, sier statsadvokaten.

De tre tiltalte har i avhør forklart at de hentet Bakken og tok ham med til skogsbilveien fordi de ville konfrontere ham med et alvorlig forhold i forbindelse med et nært familiemedlem av kvinnen og 20-åringen.

Statsadvokt Klundseter bekrefter dette overfor Aftenposten, men han ønsker ikke å kommentere det noe nærmere fordi det dreier seg om motivet for drapet.