Tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islam på tre år. Idrettsleder kritiserer kommunens integreringsarbeid.

Klokken 14 mandag fremstilles den nå 17 år gamle skoleeleven og kampsportutøveren for fengsling i Oslo tingrett av PST. Han er siktet etter terrorlovgivningen for å ha vært i besittelse av et eksplosiv i Oslo sentrum lørdag kveld.

Det er tredje gang siden 2014 at unge menn fra Vadsø kommer i PSTs søkelys knyttet til ekstrem islam.

I 2014 vakte det oppsikt at to menn fra Vadsø hadde reist til Syria for å bli fremmedkrigere. De to var opprinnelig fra Tsjetsjenia i Kaukaus.

Begge var aktive utøvere i den samme kampsportsklubben som 17-åringen gjennom flere år utmerket seg i.

Den ene av tsjetsjenerne, født i 1993, er sannsynligvis død i Syria. Moren fortalte i en NRK Brennpunkt-dokumentar i 2016 at hun har fått beskjed om at sønnen er død. Selv ga hun uttrykk for at hun ikke helt trodde på det. Den andre lever trolig med kone og barn i IS-kontrollerte områder i Syria.

17-åringen kjente begge de to som reiste. Etter det Aftenposten erfarer, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere.

– Vi har tatt opp våre bekymringer med kommuneledelsen i Vadsø, politiet og barnevernet, sier en av idrettslederne i klubben til Aftenposten.

Vedkommende er fortvilet og sier rett ut at kommunen har sviktet ungdommene med altfor dårlig tilbud om oppfølging, og ber media rette søkelyset mot dette.

Fredrik Varfjell /NTB scanpix

17-åringen kom til Vadsø som tiåring i 2010 sammen med mor, far og søsken. Familien er russiske statsborgere fra Kaukasus.

– Se på TV!

En 18 år gammel klubbkamerat av 17-åringen sier han ble sjokkert da han fikk vite om hendelsen lørdag kveld der politiet i Oslo tok hånd om et eksplosiv.

– Jeg ble oppringt av en av klubblederne som ba meg se på TV. Jeg ble helt satt ut da jeg skjønte at det var min klubbkamerat som sto bak, sier 18-åringen som også tilhører en familie fra det sørlige Russland.

Han bor fortsatt i Vadsø, og går på videregående skole der. De møttes som henholdsvis 10 og 11 år gamle i byen på kysten av Øst-Finnmark.

– Vi ble kjent med hverandre i 2010. Vi var jevnaldrende, trente sammen og var i samme vektklasse. Opp gjennom årene har vi hatt mange kamper som motstandere. Vi var ganske jevngode, og vant vel omtrent annen hver kamp mot hverandre, forteller 18-åringen om forholdet til sin mangeårige kamerat.

Internasjonalt kampsportmiljø

Han opplyser at 17-åringen flyttet til Oslo i fjor høst, for å begynne på skole i hovedstaden.

– Jeg har ikke snakket med ham siden da, sier han.

– Snakket han noen ganger om Syria eller radikal islam?

– Nei, han nevnte aldri noe sånt for meg, for han visste nok at jeg hadde blitt ganske sint da. Jeg er ikke interessert i sånt, sier 18-åringen.

Ifølge ledelsen i den aktuelle klubben har det vært opptil 16 ulike nasjonaliteter på trening samtidig de siste årene. Klubben kan vise til meget sterke resultater, og har flere ganger blitt kåret til beste klubb under NM.

– Kjenner meg ikke igjen i kritikken

Ordfører Hans-Jacob Bønå (H) i Vadsø kjenner seg ikke igjen i kritikken om at kommunen har sviktet ungdommene med for dårlig integreringsarbeid.

Kommunen valgte å trå til da flyktningekrisen i Middelhavet toppet seg i 2014 og 2015. De siste tre årene har Vadsø med vel 5000 innbyggere bosatt 91 enslige mindreårige over 15 år.

– Vi har et godt apparat for å fange opp problemer blant våre innvandrerungdommer, sier Bønå og viser til at kommunen for noen år siden etablerte et kontaktforum med representanter fra politiet, PST, kommunen og asylmottaket i byen.

Bønå bekrefter at han er kjent med bekymringsmeldingen om den nå 17 år gamle gutten, og at dette har vært tema i hjelpeapparatet i kommunen og hos politiet i byen.

Dessuten har kommunen et eget samarbeidsforum med mottaket, og oppfølging av enslige mindreårige og andre flyktninger via miljøtjenesten.

Lager lokal handlingsplan mot radikalisering

– Hvorfor har tre unge menn fra Vadsø havnet i PSTs søkelys på denne måten?

– Det er bare å registrere at slik er verden blitt. Det er tre fra samme område, om de har vært omgangsvenner vet ikke jeg noe om. Det er helt åpenbart at det er elementer av ekstremisme som vi ikke ønsker å identifisere oss med, sier han.

Vadsø kommune er nå i ferd med å utvikle et eget prosjekt der det skal samarbeides tett med politiet og PST om å hindre kriminalitet blant de nye borgerne av byen. I den forbindelse skal det også lages en lokal handlingsplan for radikalisering og voldelig ekstremisme, opplyser ordføreren.

Politi på besøk lørdag og søndag

Aftenposten var mandag formiddag utenfor hybelhuset i Oslo sentrum der 17-åringen har bostedsadresse. I vinden blafret en avis med omtalen av ham som førstesideoppslag, men ellers var det påskestille.

En nabo fortalte at det hadde vært politi på stedet både lørdag og søndag, men var ikke sikker på hvorfor.

– Dette var «guttestreker»

Advokat Aase Karine Sigmond forsvarer 17-åringen. Hun sier at han nekter for alle anklager og tar sterk avstand fra ekstrem islamisme. Hun advarer mediene mot å gå for høyt ut i denne saken, og kaller dette for «guttestreker».

– Han skulle finne et sted uten folk. Politiet sier jo at det var en sprengladning med begrenset effekt, sier Sigmond.