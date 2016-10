Håvard Lund er bassklarinettist med 180 reisedøgn i året, men så fikk han i tillegg denne vanvittige visjonen over seg.

At på Fleinvær, en time med hurtigbåt sør for Bodø, med Vestfjorden – som egentlig er et havbasseng – rett inn, der skulle det bygges et møtested for kunstnere.

Han skulle bygge én hytte, men endte med ni bokser ytterst i havgapet.