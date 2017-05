Trenger vi fortsatt 1. mai-markeringen? Vi spurte to unge fra Rødt og Fpu

– Akkurat nå står vi overfor mange utfordringer i arbeidslivet. Det har jeg merket selv. Når det for eksempel skal effektiviseres så er det dem som står på gulvet som må dra lasset, sier Eivor Evenrud (35).

Hun sitter i solveggen på en terrasse på Ekeberg i Oslo med datteren Henny (10 måneder) i fanget. Mandag skal Henny gå i sitt første 1. mai-tog, fordi moren hennes mener vi har vel så mye å kjempe for i dag som for 70 år siden, da dagen ble erklært rød merkedag.

Evenrud er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité (R), og er utdannet barnehagelærer. 1. mai går hun under Rødts parole «Nei til privatisering - velferd er ikke butikk».

– Etter at jeg begynte å jobbe i barnehage har jeg vært med på mange effektiviseringsprosesser. Det sies at det blir bedre for oss om styreren i barnehagen får ansvar for 20 ekstra ansatte, fordi da tvinges man til å effektivisere arbeidet. Slikt gjør meg sinna, sier hun og legger til.

– Arbeidsoppgaver forsvinner stort sett ikke bare fordi det jobber færre mennesker der, sier hun.

1. mai er den internasjonale demonstrasjonsdagen for arbeiderne. Åtte timers arbeidsdag er blant arbeiderbevegelsens største seire, og 1. mai tilkjennes noe av æren for at den ble til. Nå mener Evenrud det er på høy tid å reformere arbeidsdagen.

– Nå er det vanlig å jobber åtte timer, før var det ni og før det ti timer. Jeg mener at vi bør redusere til seks timers dag med tanke på miljø, likestilling og velferdspolitikk.

– Flere kan delta i arbeidslivet med hele, faste stillinger, samtidig som alle får mer fritid, sier hun.

FpU: En dag som brukes til å fronte venstresidepolitikk

Formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud, har gått i 1. mai-tog, men kun i regi av korps i ung alder. Han mener Arbeidernes dag har utspilt sin rolle og vil heller opprette 8. mai som en fridag.

Aleksander Andersen

– Vi vil heller se på 8. mai som en fridag for å hedre det frie demokratiske samfunn, sier Svendsrud, som mener 1. mai brukes av norsk venstreside til å fronte politikk som ikke har med arbeidsliv å gjøre.

Paroler som «Fri Palestina» og «Boikott Israel» har ikke noe med arbeidsliv å gjøre, sier FpU-lederen, som mener hans parti ikke hører hjemme i 1. mai-toget.

Han har likevel meninger om hvordan arbeidslivet i Norge kan bli bedre med FpUs forslag til endringer.

– Seks timers arbeidsdag er ikke bra for arbeiderne. Vi mener at alle bør ha en jobb å gå til, men 1. mai er en dag det ikke er rom for å fronte politiske ytringer fra høyresiden.

Svendsrud sier at de tidligere har forsøkt å delta i 1. mai-markeringen, men at dette ikke har vært særlig vellykket.

– Vi har prøvd på det tidligere og det er helt håpløst. I Kristiansand og Oslo har vi blitt slengt stygge kommentarer til, og vi har også blitt nektet deltagelse, sier Svendsrud og legger til:

– Det er helt håpløst å prøve å komme inn i det toget. Vi har ikke noen tilhørighet der.

– Hvilke saker i arbeidslivet mener dere det er viktig å kjempe for?

– Vi mener det viktigste er at folk har en jobb å gå til, og med lavere skatter og avgifter til arbeidsgiverne blir det reduserte utgifter, som gjør at de kan ansatte flere, sier Svendsrud og lister opp flere midlertidige ansettelser og trepartssamarbeidet som sine fanesaker i arbeidslivet.

Fakta: Dette er trepartssamarbeidet Regjeringens hjemmeside: «Regjeringen samarbeider med partene i arbeidslivet for å løse en rekke samfunnsutfordringer. Det er de fire største arbeidstagerorganisasjonene (LO, YS, Unio og Akademikerne) og de fire største arbeidsgiverorganisasjonene (NHO, KS, Virke og Spekter) som deltar i trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet ble institusjonalisert i tiårene etter 1945. Bakteppet var utstrakt forekomst av lockout og streik. Regjeringen kan bruke trepartssamarbeidet og hovedavtalen som instrument for å gjennomføre lønnspolitikk i Norge. Aftenposten mener: Norge er mer enn LO og NHO

– Viktig for fellesskapet

Rødt-politiker Evenrud mener det er viktig å komme seg ut og gå sammen under paroler.

– Det gjør noe med deg å være sammen. Den fellesskapsfølelsen, det kommer noe ut av det. Det er noe annet enn å bare sitte hjemme å kommentere på sosiale medier, sier hun.

– Flere mener 1. mai-markeringen har utspilt sin rolle, hva tenker du om det?

– Jeg tror de som tenker det aldri har vært opptatt av arbeiderett. 1. mai er ikke en festdag, men en fremtidssrettet dag hvor man kjemper om ting man vil få til.

– Er det plass til høyresidens meninger om arbeidslivet i et 1. mai-tog?

– Altså, man stiller ikke opp i 1. mai-tog med «nei til faste stillinger» eller «konkurranseutsett alt». Eller, man kan jo gjøre det, men da vil man nok få noen reaksjoner.