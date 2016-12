Trolig drukningsulykke i Spydeberg

Redningsaksjonen ble satt i gang ved 12.30-tiden onsdag, da politiet fikk inn en melding om at det var en råk i isen og at det var sett to staver på stedet.

Søker etter omkomne

Innsatsleder Ketil Frydenlund sier til Smaalenes avis at de nå, klokken 14, er iferd med å gi seg med søket. De har gått over fra en livreddende aksjon til søke etter omkomne.

– De har sterk grunn til å tro at noen har gått igjennom fordi det er funnet staver ved råken og skøytespor som går inn i vannet, sier han,

Råken er observert ved Hemnestangen og enheter fra flere brannvesen er sendt til stedet. Redningsdykkere fra brannvesenet i både Oslo og Fredrikstad er også på stedet.

Ingen meldt savnet

Ifølge Frydenlund ingen tegn til at noen har kommet seg ut av vannet og det er ingen skøytespor ut av vannet heller.

– Så langt har ingen vitner til hendelsen meldt seg og ingen er meldt savnet. Vi fikk melding 11.42 onsdag og politiet var på stedet 12.23. Luftambulanse var der først, sier han.

Nå trekker redningsmannskapene seg vekk fra isen og planlegger neste fase. Det skal nå vurderes om de skal fortsette et videre søk. Det legges nå til grunn at noen har gått igjennom isen.

Mann tipset om issprekk

Det var like før klokken 12.30 onsdag ettermiddag politiet melding fra en mann som hadde observert en issprekk og to staver på innsjøen Lyseren i Spydeberg.

Politiet frykter at en person har gått igjennom isen, og alle nødetatene rykket ut til Hemnestangen.

Usikker is

Smaalenenes Avis har snakket med et vitne som har sett flere folk ute på isen på innsjøen i dag.

– Jeg har vært utpå isen tidligere i vinter, men det har vært mildt en periode nå, så da ferdes jeg ikke der ute, sier mannen som bor like ved Lyseren til avisen.

Det skal være usikker is på stedet.

Denne artikkelen blir oppdatert.