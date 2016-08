Trolig er det den høyeste erstatningen for denne typen skade noen gang.

If Skadeforsikring ble i mai dømt til å betale kvinnen 13 millioner i erstatning, samt å dekke hennes sakskostnader på over en halv million kroner, skriver VG.

Selskapet har ikke anket dommen, og den er dermed rettskraftig.

Fram til to uker før saken kom opp, mente If at kvinnen ikke hadde krav på erstatning. Selskapet forklarer det med at det ventet på rapporten fra de rettsoppnevnte sakkyndige og trengte tid til å vurdere den.

– Jeg er veldig fornøyd med endelig å bli trodd på at det er ulykkene som er årsaken til plagene mine, sier kvinnen, som ikke står fram med navn.

I 2004 og 2009 var hun involvert i to nesten like ulykker med påkjørsel bakfra. Etter den første ble hun 40 prosent sykmeldt, mens hun har vært ute av arbeidslivet etter den siste.

Assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN opplyser at dette så vidt han kjenner til, er det høyeste erstatningen som er gitt i forbindelse med en nakkeskade i Norge.