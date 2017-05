Tror Eirik Jensen risikerer 21 års fengsel

Dersom den tidligere politimannen Eirik Jensen dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj kan han få lovens strengeste straff.

Hele fredag skal Spesialenheten utfordre eks-politimannens troverdighet.

I over to år har aktorene Kristine Schilling og Guro Glærum Kleppe forberedt seg til denne dagen.

Risikerer lang straff

Om Eirik Jensen dømmes etter den omfattende tiltalen, mener Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen at kan få en straff helt opp mot lovens maksimumsstraff på 21 års fengsel:

– For en betrodd polititjenestemann å bli dømt for grov korrupsjon som har gjort det mulig for Cappelen ulovlig å smugle 13,9 tonn hasj kan jeg ikke skjønne annet enn at vi får en straff opp mot lovens maksimumsstraff, sier Hanssen, som har fulgt rettssaken tett.

Men Hanssen har i sine kommentarer vært nøye med å understreke at det kan være såpass mye tvil om det som har fremkommet i retten at det ikke er gitt at det blir domfellelse.

– Men én ting er klart – det er briste eller bære for Jensen. Enten blir han frifunnet, eller så får han en meget lang straff.

– Klokkebevisene

Aktor Schilling mener Jensen selv har erkjent korrupsjon ved at han vedgår å ha fått en eksklusiv Tag Heuer-klokke til en verdi av vel 23.000 kroner, selv om han senere skal gitt den tilbake til Cappelen.

– Denne handlingen er en fullbyrdet korrupsjonshandling, også selv om Jensen har levert den tilbake. Det tror vi imidlertid ikke noe på. Det er ingen spor etter klokken hos Cappelen, sa Schilling, før hun la til:

– Man kan ikke unnslippe straffansvar ved å spille dum. Etter vår oppfatning er det ingen tvil. Jensens forklaring er noe av det mest utrolige, tilpassede og lite sannsynlige som er lagt frem i retten, konkluderte aktor

Klokken var blitt 09.31, og Eirik Jensen syntes kanskje han hadde hørt nok.

Da stappet han to hvite iPhoneplugger i ørene, noe som straks gjorde at han sluttet å riste like oppgitt på hodet.

Ekstrem oppussing

Schilling fortsatte å hamre løs på det såkalte baderomsbeviset:

– Høsten 2005 kjøpte Jensen og samboeren gården på Fenstad. De pusset opp relativt omfattende, taksten ved salget i 2010 viser et ganske flott resultat. De gjorde mye selv, og noe ble ordnet av Cappelen. 92 prosent av regningene som ble betalt via bank sto samboeren for, mens vi mener Cappelen ga fiktive fakturaer til Jensen som han kunne gi sin samboer for å vise at han betalte like mye, sa Schilling.

Fjernet brysom konkurrent

Spesialenheten mener også at Gjermund Cappelen skal ha «blåst» en konkurrent i 2010, som så Eirik Jensen sørget for å pågripe og få dømt:

– Cappelen har gitt opplysninger om konkurrenter, personer Cappelen ikke har hatt noe imot at blir tatt av politiet. Så ille kan det gå når en politimann kjører solospill og nekter å rette seg etter regelverk og retningslinjer, og blir et verktøy for kriminelle. Det er skremmende at Jensen selv ikke har innsett dette, sa Schilling.

– Nesten daglig kontakt

Mens mange politifolk i flere tiår mistenkte Gjermund Cappelen for å være en storsmugler av narkotika, har Eirik Jensen forklart at han aldri hadde den samme mistanken:

– De to hadde nesten daglig kontakt. Vi ved at Eirik Jensen sørget for å få overført politiet i Asker og Bærums informant som ga opplysninger om Cappelen til seg, og Jensen så stanset denne informasjonen hos seg og prioriterte andre saker, sa Schilling.

Hun omtalte omfanget av kommunikasjon mellom hasjimportør Cappelen og politimannen som svært omfattende.

– Kontakten har vært langt ut over det som er vanlig mellom en politimann og en kilde eller informant. Jensen har mistet gangsynet, sa hun.

Totalt har Spesialenheten funnet 1523 kommunikasjonshendelser mellom de to. Samtidig utelukker ikke Schilling at tallet er langt høyere, da det både er huller i kommunikasjonen og det trolig har vært kommunisert på telefoner etterforskningen ikke har avdekket.

– De utvekslet et stort antall sms’er og e-poster. Kommunikasjonen mellom Cappelen og Jensen var i samme omfang som mellom Cappelen og hans samboer, som han hadde barn med. Dette understøtter en korrupt politimann som spør om innførsler og penger til ham selv. Det understøtter ikke opplysninger fra Jensen om at Cappelen bare var en kilde, sa Schilling.

– Isteden har Cappelen forklart at det ble mye mas fra Jensen, som han til tider ble lei av, la hun til.

På direkte spørsmål har Jensen forklart at om han var kjent med Cappelens kriminelle virksomhet, så ville dette ha utløst en reaksjonsplikt hos ham som politimann.