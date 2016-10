Trude Drevland i ny bok: Jeg ble avlyttet av politiet

Torsdag formiddag holdt Trude Drevland pressekonferanse i Aschehougs lokaler, der hun presenterte sin bok «Litt privat».

I boken tar Drevland et knallhardt oppgjør med bergenspolitiet og pressen, og metodene som er blitt brukt i etterkant av at korrupsjonssaken mot henne rullet opp i fjor høst.

Hun forteller også åpent om egne depresjoner i sin nye bok.

Arbeidet med boken har pågått i over to år, og startet lenge før den såkalte korrupsjonssaken startet.

– Det har vært både en befrielse og forferdelig vanskelig. Det å sette ord på så mye sårbart, så mye privat. Det har vært spesielt, og det å berøre en så svært vanskelig og alvorlig sak med varsomhet har vært vanskelig, sa Drevland da hun presenterte boken i formiddag.

Roald, Berit / NTB scanpix

– Jeg er i min verste livskrise

– Hva har det gjort med deg, får Drevland spørsmål om på pressekonferansen.

– Det har vært godt å få sagt mye av det jeg har opplevd, og det har gjort godt å få sette en god del ting på plass. Men den er skrevet samtidig som jeg er i min verste livskrise.

På spørsmål om hva hun tenker om saken sin, svarer hun:

– Dette er en meget alvorlig sak. Det er det eneste jeg tenker på. Det dominerer hver eneste time, hver dag av livet mitt. Ventetiden er, og har vært helt fryktelig.

Les mer om Drevlands tunge år i Bergens Tidenes artikkel.

Avlyttet

I boken forteller hun blant annet om en episode i forbindelse med det avsluttende avhøret av henne i mai i år:

«Du er blitt telefonavlyttet. Fra 11. september 2015 til 8. oktober 2015», fortalte avhøreren henne, forteller Drevland, før hun skriver videre:

«Det føltes som jeg gikk i sjokk. Kroppen ble helt nummen og blodet forsvant fra hjernen».

«Fra før hadde de fratatt meg æren, rollen som ordfører og min politiske karriere. Nå fratok de meg også all min egenverdi, der de hadde sittet og overhørt enhver samtale, privat eller ikke».

Føler seg forhåndsdømt

Drevland har ikke mye pent å si om sine fremste partikolleger i bystyret i boken.

Mens statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland og lokallagsledelsen i Bergen Høyre for ros for omsorg og støtte i «Litt privat», får Høyres ledende folk i bystyret ikke samme attest:

«Fra den ene dagen til den andre ble jeg redusert fra å være en verdifull ressurs døgnet rundt til å bli totalt ubrukelig. Det bør være et tankekors for alle som stemmer Høyre i Bergen, for hvis det er ett parti som skal være en garantist for takhøyde, rettssikkerhet og rettferdighet, så er det nettopp Høyre. Likevel forhåndsdømte Bergen Høyres bystyregruppes ledelse meg og overså glatt uskyldspresumpsjonen», skriver Drevland.

Feil fokus

I boken skriver Drevland om oppveksten, den tidlige politiske karrieren og familien. Men mye spalteplass er naturlig nok viet den pågående korrupsjonssiktelsen mot henne, samt saken mot hennes mann, Odd Drevland.

Den tidligere ordføreren bruker mye plass på å rette skarp kritikk mot bergenspolitiet. Hun peker blant annet på at i den perioden avhørene av henne pågikk, forelå det 4700 uavsluttende og viktige saker. Media skrev også om en stygg overgrepssak mot kvinner og en sak om overgrep mot åtte barn.

«Saker det har tatt måneder og atter måneder å gjøre seg ferdige med. Alt begrunnes med ressursmangel. Men saken min har vært prioritert. I april 2016 satt syv personer fortsatt og utredet, da hadde de holdt på i åtte måneder og var fortsatt ikke ferdige. Jeg er neppe alene når jeg synes dette er trist?»

Lekkasjer

Drevland hevder også at mediene gjentatte ganger informeres om utvikling i korrupsjonssaken før henne.

«Hvordan kunne det ha seg at NRK var informert og ikke jeg. Hvordan kunne det ha seg at Bergens Tidende fikk informasjon og ikke jeg. Hvordan kunne det ha seg at politiet lekket som en sil til mediene? Hvem i politiet står for eller har godkjent denne praksisen. Hvorfor drev Bergens Tidende sin egen etterforskning? Denne fremgangsmåten har fortsatt hele tiden. Jeg blir ikke orientert. Advokaten min blir ikke orientert. Ikke før pressen er orientert».

Også beslutningen om å gjenoppta etterforskningen samt selve siktelsen sier hun ble kjent for henne gjennom medias dekning. Ordføreren opplever at verken politimesteren eller statsadvokaten hadde satt seg inn i saken, men gjenoptok den på grunn av medias skriverier. Hun mener mediene bestemmer politiets agenda, og at disse gis førstegangs tilgang til stoffet.

«Hvilke tjenester har mediene gjort politiet siden de fortjener denne spesialbehandlingen? Og hvorfor lar personer i politiet seg åpenbart styre av journalistene?»

Føler seg dårlig behandlet

Også flere av hennes tidligere partikollegaer får høre det i Drevlands biografi. At et evalueringsutvalg etter valget i fjor konkluderte med at siktelsen mot henne var en av grunnene til at Høyre gjorde det så dårlig og tapte makten til Ap, faller henne tungt for brystet. Hun karakteriserer rapporten som unøyaktig, og slår fast at pressen i sin vane tro ikke var interessert i å få frem slike nyanser.

«Likevel, jeg fikk flest personlige stemmer i Høyre i Bergen».

Hun legger ikke skjul på følelsen av å være forhåndsdømt i lokallaget, og kommer med gjentatte påstander av faslkhet og smålighet i Bergen Høyre. Også Bergensavisen og BT kritiseres for dårlig dekning av saken, og noen journalister anklages for å være «åpenbart mentalt fraværende» og å mangle empati.

«Jeg har fått mer enn nok av Bergens Tidende fordi jeg ikke husker årsgamle detaljer, men selv greier de ikke å gjengi fakta korrekt.