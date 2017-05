Tunge kjøretøy blir forbudt i hovedprosesjonen på 17. mai i Bergen

I mange år har lastebiler og tunge kjøretøyer vært en naturlig del av hovedprosesjonen på 17. mai i Bergen. Men i år er det slutt, skriver Bergens Tidende. Nå har 17. mai-komiteen bestemt at de største kjøretøyene ikke får være med i prosesjonen.

– Vi har forsøkt å gå ned på størrelsen på bilene i flere år. Problemet er at de er blitt større og større for hvert år. De små lastebilene er blitt til store trailere som har problemer med å komme rundt svingene, sier formann i 17. mai-komiteen i Bergen, Erik Næsgaard og legger til:

– I år har vi gjort en ekstra innsats for å få ned størrelsen, og vært enda hardere på at folk må stille med mindre kjøretøyer.

Vil fjerne lastebilene for godt

Det er leder på fellesoperativ enhet ved Vest politidistrikt, Morten Ørn, veldig glad for.

– Det er bra at det ikke vil være lastebiler eller tunge kjøretøyer i prosesjonen 17. mai, uavhengig av trusselbildet. Helst ser vi at de fjernes for godt på grunn av sikkerheten, sier Ørn.

Ane Børhaug (arkiv)

Prosesjonsansvarlig i 17. mai-komiteen, Vidar Børve, forteller at de har gjort dette nettopp med tanke på sikkerheten til de som går i prosesjonen og folk som ser på den.

– For rundt ti år siden ble foten til en gutt overkjørt. Det gikk heldigvis bra med gutten, men vi vil ikke at det skal skje igjen. Vi har klart å få ned mengden biler de siste årene, men i år har vi også gått ned et hakk på størrelsen. Det har ingenting med terror å gjøre. Det området er det politiet som tar seg av, sier Børve.

Det siste året har lastebiler blitt brukt i flere terrorangrep. Sist i Stockholm i begynnelsen av april. Da kapret en terrorist en trailer og kjørte inn i en folkemengde i Drottninggatan.

– På bakgrunn av PST sin trusselvurdering iverksetter vi noen ekstra tiltak i hele distriktet på nasjonaldagen. Ikke fordi det foreligger konkrete trusler, men for å forebygge, sier Ørn.

Bevæpnet politi i gatene

Ørn sier politiet har et godt samarbeid med kommunen og 17. mai-komiteen rundt sikkerheten på nasjonaldagen. I år vil politiet iverksette både synlige og ikke synlige tiltak.

– Det blir flere avsperrede gater, og vi vil være mer synlige og være bevæpnet. Ellers går vi ikke i ut med flere detaljer om sikkerhetsopplegget på nasjonaldagen, sier Ørn.

– Vi må planlegge ut fra det vi vet og det vi antar. Det er en krevende vurdering med tanke på hendelser i nabolandene våre og nedover i Europa. Men vi ønsker at folk skal feire demokratiet og nasjonaldagen som vanlig, og så skal vi gjøre det vi kan for å beskytte folk på nasjonaldagen.

Prosesjonsansvarlig i 17. mai-komiteen forteller at de har løpende kontakt med politiet.

– Vi forholder oss til politiet og har mange møter med dem for å diskutere det praktiske rundt feiringen. Vi kommer til å ha samme program i år som i fjor, sier Vidar Børve.