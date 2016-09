Turister må vente på hjelp på Hardangervidda

De to – en mann og en kvinne i begynnelsen av 20-årene – hadde gått fra Finse og skulle til Eidfjord innerst i Hardanger. Vest politidistrikt fikk melding klokken 23 torsdag kveld om turistene som var i trøbbel ved Brattefonnvatnet nord for Dyranut.

– Vi hadde litt problemer med å få kontakt med dem, men etter hvert ringte de oss igjen og sa de var våte og kalde og ikke hadde følelse i beina, forteller operasjonsleder Morten Kronen til NTB.

Det er 5 grader og regn på fjellet. Røde Kors sier de ikke kan komme seg opp til tsjekkerne før fredag morgen. Kronen opplyser at det ble jobbet parallelt med å få et ambulansehelikopter til stedet. Litt etter klokken 3 melder politiet at helikopteret måtte snu på grunn av dårlig vær. De to turistene er informert om at de må vente til hjelpemannskaper kan ta seg inn til dem til fots.

Tidligere på kvelden måtte et Sea King helikopter måtte avbryte et annet oppdrag ved Tyin i Sogn og Fjordane på grunn av vanskelige flyforhold.

Vest politidistrikt har svært mange redningsoppdrag, noe Kronen blant annet tilskriver topografien på Vestlandet. I år har det vært over 20 oppdrag bare til Trolltunga, som er ventet å tiltrekke seg opp mot 100.000 besøkende i løpet av sesongen.